En el mundo anglosajón y en muchos otros países, los medios están prestando atención al regreso a las aulas bajo la sombra de la inteligencia artificial generativa: ChatGPT (Open AI), Bard (Google) y Bing (Microsoft), por citar las más conocidas y utilizadas. Estas herramientas son capaces de escribir pequeños ensayos, y para muchos docentes suponen una amenaza a la educación tal y como la concebimos hoy en día. Hay una preocupación real por la delegación del esfuerzo intelectual en estas aplicaciones, cuyos resultados no son, además, fiables. Pero conviene preguntarse también cuánto hay de preocupación real por la formación de los estudiantes y cuánto de pereza intelectual para reflexionar con seriedad y rigor sobre las tecnologías y su impacto en la educación, en el trabajo y en la vida cotidiana.

No se puede vivir de espaldas a la realidad. Ayudé a mi propia hija a utilizar ChatGPT para escribir un trabajo de clase sobre El Lazarillo de Tormes. Hicimos cinco preguntas a ChatGPT y ella sintetizó las respuestas. Su trabajo logró un 10, la puntuación máxima. He probado estas aplicaciones y proporcionan referencias falsas que es necesario contrastar. Y ya sabemos que la privacidad no existe en el mundo digital. Las grandes corporaciones aspiran a dominar nuestra búsqueda de información y conocimiento. Nada es gratis en un mercado multimillonario que, además de beneficios, proporciona poder de influencia y de manipulación.

En los claustros de institutos y en los departamentos universitarios, debería discutirse cómo se va a enfocar esto. Animar a los estudiantes a utilizar estas herramientas, pero advirtiendo al mismo tiempo sobre sus ventajas e inconvenientes. En los Estados Unidos y el Reino Unido, las autoridades educativas han publicado diversa documentación para que sirva de referencia a directivos escolares y docentes. Incluso Open AI, la empresa detrás de ChatGPT, acaba de sacar una guía para el profesorado, con pautas útiles y buenas ideas.

Los estudiantes de hoy están abocados a vivir y convivir con tecnologías cada vez más sorprendentes y asombrosas. Y quienes los están formando deben tenerlo en cuenta. Mirar estas herramientas desde la simple perspectiva del copieteo de trabajos es un error grave. Lo que se está decidiendo hoy es cómo va a ser la sociedad de los próximos años, quién va a tener el poder en la sombra. Y corresponde al sistema educativo formar para comprender. Lo demás es humo.