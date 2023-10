La condición humana de Astilleros Nereo

Albert Camus, uno de los pensadores más relevantes del siglo XX, acrecentó su prestigio por sus ideas sobre el absurdo de la vida. El filósofo creía que la condición humana se caracterizaba por «una tensión fundamental entre nuestro deseo de sentido y el sinsentido inherente del mundo». El intelectual se basa en la proposición de enfrentarnos a lo absurdo de nuestra realidad, aceptando el hecho de que la vida carece intrínsecamente de sentido. Este asentimiento, sin embargo, no representa renunciar a la búsqueda de conciencia; por el contrario, implica el compromiso de ceñirnos a la indagación y concebir nuestro propio alcance ante lo absurdo. Así, según Camus, la condición humana se explica como una lucha contra lo paradójico, lo irracional.

En esta contienda versus a lo inverosímil se halla desde hace décadas Alfonso Sánchez-Guitard, responsable de Astilleros Nereo. El Consistorio de Málaga, según informa este diario, «cuenta ya con el visto bueno de Costas, aunque condicionado, para desarrollar su proyecto de ejecución del Parque Marítimo Baños del Carmen». No es una aprobación definitiva ya que el Ayuntamiento deberá ajustar el plan a las observaciones técnicas notificadas por Demarcación de Costas. Entretanto, uno de los dos únicos astilleros de carpintería de ribera que quedan en Andalucía -junto al de Coria del Río (Sevilla)- sigue defendiendo su ubicación actual frente a este nuevo diseño, el cual lo obligaría a relegarse a un equipamiento sin salida directa al mar. Esta proverbial atarazana cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura y la Ley de Patrimonio Histórico Español por sus valores patrimoniales e históricos. Desde 2016 está incluido en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Todo ello supone una protección y no podrá «ser objeto de traslado alguno». Buscar lo que es verdad no es buscar lo que uno desea, nos advierte Camus.