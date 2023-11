La vestimenta que utilizamos/usamos la mayoría de las personas en el desarrollo de las labores cotidianas presenta una cierta influencia tanto en su aspecto físico como en su estado anímico. Así lo acaba de corroborar recientemente un grupo internacional de expertos psicólogos, especialmente en aquellos días en que los individuos se sienten más abrumados y alicaídos, pues bien es sabido que los pensamientos y acciones repercuten de manera sobresaliente en el bienestar corporal, autoestima personal y factor de sociabilidad. Recomiendan también encarecidamente, en lugar de ir desaliñado, el debido cuidado, mimo y atención en las diversas formas de vestir, ya que son algo primordial en este siglo XXI de tan rabiosa competitividad laboral, pero ¡ojo! poniendo los límites oportunos para que no se lleguen a generar conductas y hábitos insanos. Y es que, aparte de lo que dijo en su día la famosa Coco Chanel, «la belleza no es un libro que pueda ser juzgado solo por sus tapas». Lo que es esencial para asegurar un óptimo estado de ánimo hoy día es sabernos aplicar -sin prisa, pero sin pausa- una rutina de autocuidado cada día de nuestra vida, basada no sólo en cómo nos vestimos y en qué nos ponemos, sino en otros detalles más amplios como el oportuno descanso, la sana alimentación y el adecuado ejercicio físico. Aviso a navegantes.