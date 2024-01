El caso es que las chicas que compartían la soledad de la tarde en el Rectorado no sabían por qué las obras expuestas no contaban en la cartela con las dimensiones, ni la técnica…, esta incompletitud -que no es la del teorema de Gödel- en el templo del conocimiento, la Universidad, es solo una diminuta pieza del puzzle. Un poco más arriba, en el Museo del Patrimonio Municipal, en una descripción de la obra de Emilio Ocón y Rivas se lee que nació y murió en el Peñón de Vélez de la Gomera (1845-1904) y se adjudica dicho Peñón a Málaga. De eso nada, no depende de Málaga, los límites de la ciudad no llegan a esas cien millas de distancia, que sois unos imperialistas. Pero el óleo sobre lienzo, Crepúsculo en el puerto, sigue allí, silente y resignado. Algo así como el muñeco del Inefable en la Nochevieja de Ferraz, rodeado de felices ciudadanos conjurados contra el fetiche.

Tampoco se discute que las autoridades de Gaza -es decir, Hamás- sean la fuente de las cifras de muertes de los gazatíes, concretamente el ministerio de Sanidad, a cuyo frente hay, naturalmente, un terrorista, y la prensa occidental traga y no osa cuestionarse nada. ¿Con quién estamos? Por eso, aquí, la Fiscalía pide archivar la investigación del asesinato de Hamás a los dos españoles de la masacre del 7 de octubre. Pelillos a la mar. Yo creía que solo se habían olvidado de los 376 crímenes sin resolver de ETA, según Dignidad y Justicia, a cuyo frente Daniel Portero levanta la bandera límpida de la Memoria. Por todo lo anterior, quizá Fernando del Pino Calvo-Sotelo escribe que el peso de la verdad tiene tal trascendencia para los padres fundadores de los EEUU que estos aludían a la desobediencia civil, o incluso a la insurrección en caso de que los candidatos al gobierno mintieran. Alexander Hamilton lo expresaba así: «Si los representantes del pueblo traicionan a sus electores, entonces no queda más recurso que el ejercicio de ese derecho original de autodefensa que es primordial para todas las formas positivas de gobierno». Aquí cualquiera se expresa así, que te detienen los yonquis del poder por un quítame allá esas pajas. Por eso, también, en España, desde 1982, el PSOE ha gobernado exactamente el doble de tiempo que el PP, y lo que te rondaré morena. Pasado Despeñaperros, la cosa tiene otra pinta y Luis Ángel Hierro redacta un manifiesto contra Espadas, que vive con zozobra su oposición a Juanma, que ve interminable, como Michael Ende y su historia; y los secretarios provinciales, cogidos con pinzas, y esas desgracias que trae el cambio climático o lo que ustedes quieran que sea. Y en esto me cruzo en la Plaza de la Marina con Sancho Panza que salía de la Disfrutación e iba a no sé dónde y me pone al día del chismorreo público. Me quedo pensando sobre cómo se están extendiendo sibilinamente las críticas a la meritocracia, y es que hay tipos a los que les jode que haya prójimos que se esfuercen y se alcen con méritos que ellos son incapaces de contar como suyos, y como, además, es más fácil vender la holganza que el trabajo duro y la valía pues todo se explica. Por eso, se normaliza que cinco guardias civiles y un policía sean apalizados en Castro Urdiales al tiempo que se les increpa con «putos picoletos, perros, os vamos a reventar»…, si fueran otros que yo me sé el clamor sería de bomba nuclear. Por cierto, hablando de ¡boom!, unos veinte países piden triplicar la energía nuclear en todo el mundo, EEUU, Francia, Gran Bretaña… hasta Marruecos. A ver cómo se vende aquí, que nos adoctrinaron con el «¿nuclear?, no, gracias», bueno, a los de otros países también, pero se desataron. En esto del adoctrinamiento, tan querido desde la Falange al PCE, pasando por el PSOE -el PP no, es muy moderno-, ya se sabe quién lleva ventaja, y es que la reeducación es de izquierdas, miren si no los campos de internamiento de Sinkiang, oficialmente llamados Centros de Educación y Capacitación Vocacionales por el comité provincial del Partido Comunista Chino. Y los hay en más países, te excuso cuáles. Alfonso Canales dejó dicho: Vuelo inútil : la luna ya ha perdido tu espíritu y tu canto ya tiene por estela el silencio. Pronto, estrella llovida, recipiente de nada, nublarás unas flores o el brillo de una piedra.