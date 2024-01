Campanas de destrucción masiva

Mientras el Gobierno central nos somete a decretazos, merma la igualdad entre comunidades minando el estado social de derecho con argucias, horada trincheras en la Constitución cargando armas de munición democrática, se comporta como la ultra derecha y nos presenta este panorama como ‘política progresista en favor de los españoles y españolas’, que no sé si catalogarlo de humor negro, tragicomedia, esperpento, ciencia ficción, distopía… pues la política local sigue otro curso que también resulta difícil catalogarlo como política o parodia, fantasía, etc. Desde antaño, Málaga tañe campanas de vanguardia y modernidad a golpe de destrucción para reconstruir lo dictado por los ideólogos del progreso con sus sacas de contratos y licitaciones. Se destruyó a mediados del siglo pasado el tranvía, que está costando décadas y millones recuperar, cuando nunca debió desaparecer, pero había que vender coches. Hace casi tres años, el Ayuntamiento mató el sistema público intermodal con bicicletas de la EMT (MálagaBici) y una empresa privada obtuvo concesión para explotar un servicio de bicicletas eléctricas pensado para turistas. Sin embargo, Madrid, del mismo signo político que nuestro Ayuntamiento, presentó el pasado año Bicimad, servicio público de bicicletas de préstamo como el que tuvimos aquí anteriormente. El sistema puede cuestionarse, pero está comprobado que los malagueños nos bajamos de las de la EMT y no nos hemos subido a las de Dott, que además resultan caras. ¿Lo estudiarán? Hay muchos ejemplos de destrucción local, pero sonriamos, sigamos cumpliendo nuestro papel de gente afable, abierta y hospitalaria, que con nuestro carácter otros hacen caja.

De las vías ciclistas ni hablamos…, cojan una bici (sin niños) a ver si se atreven a llegar hasta el Peñón del Cuervo sin percances.