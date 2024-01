hace 20 años, cuando los superhéroes eran de verdad

Hace 20 años Spiderman 2 y Los Increíbles revolucionaron la taquilla y el mundo empezó a acostumbrarse a los superhéroes. Caricaturas de tebeos salieron más a menudo de sus páginas cobrando vida. Con esa nueva costumbre el mundo de Hollywood también cambió, porque entendieron que viñetas, inertes e inanimadas, eran potencial beneficio. Nosotros, espectadores, volvimos lo extraordinario en otra alternativa de ocio. Y por su eventualidad sus estrenos se fueron convirtiendo en acontecimiento. Una excusa para compartir tu tiempo, hacer amigos y también hacer nuevas familias. Debates insustanciales que se prolongan horas por Discord o en el cybercafé. Que no repercuten en la vida de nadie pero combaten los problemas. Los que son de verdad.

Ahora el mundo, con esos mismos pequeños pero que ya son adultos, se ha descostumbrado a voluntad. Está harto. Harto de que la desconexión de su particular rutina de trabajo y facturas ahora va destinada a unir universos interconectados en decenas de películas que derivan en otras decenas de series, y viceversa. Lo que era una excusa evasiva ya es una obligación para seguir lo siguiente porque sino no entiendes lo anterior. Y una inversión forzosa de tiempo que es en vano, porque la mitad de lo que te permite ver tu jornada completa es burlescamente mediocre. Producciones que vienen justificadas a cumplir una cuota de inclusión y presupuestos de plataformas, las mismas que viven en la burbuja de la pandemia, esa sociedad confinada en el sofá y su dispositivo. En 2023 se llegó a la sensación de que por primera vez había más estrenos de superhéroes disponibles en cines que personas en salas. A nivel numérico los superhéroes, y no es un simple juego de palabras, han perdido su poder. 'Echo' ha sido la gota que ha evidenciado un vaso ahogado de agua. Pero en esa conclusión está el error.

Una imagen de 'Echo'. / L. O.