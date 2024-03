'Inteligencia artificial y arte', por Francisco García Castro

En la Mobile World Congress de Barcelona, te ofertan realidades virtuales, como ir a una exposición pictórica y poder sentirte parte del cuadro. Qué manía esta, la de nuestra especie, de meter los hocicos en todos lados. Yo no quiero estar dentro. Quiero contemplarlo desde fuera. No quiero toparme con la textura, quiero deleitarme con ella. No quiero pisar sus veladuras, quiero aplaudir. No deseo dislocar los tonos, quiero apreciarlos. Desde fuera, desde el lugar de una contemplación nada arrogante. Qué manía.