Cartas de los lectores

Los clubes de montaña son la mejor opción

Si quieres hacer montaña tienes tres opciones: asociarte a un club, apuntarte a un grupo de WhatsApp o ir solo. La primera opción es la más seria y la mejor porque van en autobús y no te ves en nada; la segunda, van en coche y todo son problemas y la tercera sale cara. Mi experiencia en el segundo caso es mala debido a que no hay formalidad. El primer problema que surge es ¿quién pone el coche?: Siempre lo ponen los mismos pero, a pesar de que el conductor no paga gasolina, a la larga se cansa. Otro es el precio de la gasolina. Otro es, si no se llena el coche, hay que dividir entre menos pasajeros el coste del viaje. Otro proponer excursiones: normalmente son pocos los que se comprometen y esos, a la larga también se cansan porque todo son críticas para el que se toma la molestia de presentar una propuesta y asume la responsabilidad legal si ocurriera algún accidente. Le sigue el de la gente que se apunta y después no se presenta: con lo cual, ha impedido que otra persona ocupe esa plaza y como no se cobra por anticipado, a la vuelta hay que hacer una derrama entre los que van en el coche para pagarle al conductor el precio acordado. Le sigue que un conductor se descuelgue de la excursión el sábado por la noche, o que no acuda a la cita: con lo cual, los que sí acudieron al lugar se pegaron el madrugón, esperaron y después tuvieron que volverse a sus casas de vacío. Hay más problemas, pero aquí me quedo porque sería largo de enumerar y no tengo espacio...