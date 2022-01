Michael Eric podría haber jugado contra el Cluj Napoca sus últimos minutos con la camiseta del Unicaja. El pívot nigeriano sufrió una lesión en su rodilla derecha, pendiente de diagnóstico final, pero que apunta a que es grave.

Las primeras exploraciones a las que se sometió el jugador en el propio Palacio de los Deportes son preocupantes, algo que, no obstante, deberá confirmarse este miércoles.

Eric se lastimó mediado el segundo cuarto y ya no volvió a aprecer en la pista. El dolor y la cara del jugador al salir del Palacio eran un poema. Si se cumplen las malas perspectivas, no volverá a jugar esta temporada. Ojalá haya un milagro en las próximas horas y todo quede en un susto, pero en el club ya manejan la idea de que Eric no podrá ayudar de aquí al final de temporada.

Devin Williams llegó ayer y está pendiente de pasar el reconocimiento médico para convertirse en jugador del equipo verde. Está por ver si el club vuelve a salir al mercado a buscar otra pieza más para la pintura cajista.