Jaime Fernández, sí; Jaime Fernández, no

Una semana después de que el Unicaja cerrara en la pista del Breogán de Lugo la Liga Endesa, de manera precipitada, sin jugar el play off por el título, el club sigue trabajando en la configuración de su próximo proyecto en el que solo hay dos noticias oficiales: la apuesta porque Ibon Navarro siga siendo el entrenador del equipo y la marcha ya confirmada del capitán, Carlos Suárez. También es seguro que no renovarán Matt Mooney, Cameron Oliver, Dejan Kravic y Axel Bouteille, aunque de estos cuatro no hay ningún tipo de notificación oficial por parte de la entidad verde.

Como suele pasar cada verano, los aficionados están ávidos de conocer el nombre de los fichajes. Siempre llama la atención saber quiénes van a ser los nuevos jugadores que van a formar la plantilla cajista a partir del mes de agosto. Pero para eso tendrán que pasar algunas semanas más. Es complicado que puedan llegar refuerzos, sobre todo cuando todavía hay algunas decisiones importantes que tomar con jugadores que han formado parte de la plantilla de esta temporada y no se ha decidido todavía si van a continuar o no. Un caso muy especial es el de Jaime Fernández. El jugador internacional madrileño acaba contrato y hay muchas dudas sobre su continuidad o no en la plantilla de la próxima temporada. La dirección deportiva encabezada por Juanma Rodríguez trabaja según diversos escenarios en función de lo que ofrece el mercado. Y ahí es donde se está estudiando si la pieza de Jaime Fernández puede o no encajar en el puzzle. El Unicaja hará al menos 8 fichajes este próximo mercado estival En la posición de escolta tiene contrato asegurado por una temporada más Darío Brizuela. Y la continuidad del vasco «afecta» directamente a la decisión que se tome con Fernández. Y es que en el club se considera que una de las facetas importantes para mejorar de cara al próximo proyecto deportivo de los verdes es dotar al perímetro de un jugador con mayor capacidad física y mayor actitud defensiva que los que han estado esta temporada. Se busca en el mercado un escolta potente, muy distinto a la tripleta Brizuela-Jaime-Francis de estas últimas temporadas. Ahí está el principal quid de la cuestión. Si Brizuela cumple ese año que le queda en el Unicaja, la continuidad de Jaime estaría muy comprometida. Ni siquiera su capacidad para jugar de «1» y de «2» podría ayudarle porque también se va a rastrear el mercado en busca de un base que sea complementario en su juego a Alberto Díaz, por lo que la polivalencia de Jaime Fernández no sería tan necesaria en ese panorama de futuro en el que se trabaja ahora mismo en los despachos de Los Guindos. Brizuela y Jaime son dos jugadores muy parecidos. Necesitan ambos el balón en sus manos para producir. Incluso en su tipo de juego son similares en lo que hacen bien y también sus carencias son las mismas. Repetir con esta pareja de escoltas es algo que no se valora a día de hoy. Por eso no se le ha ofrecido todavía la renovación a Fernández, pero tampoco se le ha dicho que está totalmente descartado para el próximo proyecto verde 2022/2023. La cuestión es saber cuánto tiempo puede aguantar Fernández esperando a que el Unicaja se decida sobre su renovación o no. El base-escolta madrileño es, probablemente, el jugador que más mercado puede tener de los 10 que acaban contrato este mes de junio con el Unicaja. Durante las últimas semanas, sin ir más lejos, ya se ha vinculado su nombre con el Valencia Basket o con el Iberostar Tenerife, dos equipos que juegan competición europea y que a día de hoy están muy por encima del Unicaja en sus objetivos deportivos. Es verdad que Jaime Fernández siempre ha manifestado estar feliz en Málaga y en el club cajista, pero la situación es complicada y no se puede descartar que el jugador decida emprender la aventura en otro club, tras cuatro temporadas en Málaga, desde que llegó al Unicaja procedente del MoraBanc Andorra el verano de 2018. Estamos ante un verano muy «difícil». La temporada ha sido traumática y es necesario cortar por lo sano y edificar un proyecto nuevo. ¿Cabe Jaime Fernández en ese nuevo Unicaja? Probablemente sí, pero dependiendo de las circunstancias. Y en eso están en Los Guindos. Valorando todas esas circunstancias para tomar una decisión definitiva. No va a ser fácil, pero es inevitable: Jaime Fernández, sí; Jaime Fernández, no. Esa es la cuestión...