El Tenerife, pendiente de la situación de Jaime Fernández

Hay 10 jugadores del Unicaja a los que se les acaba el contrato este verano. A falta de que en Los Guindos sopesen incluir a alguno en la lista de tanteo, son muchos los cajistas que quedan libres de negociar con otros equipos de cara a las próximas temporadas. Sin embargo, por unos motivos o por otros, hay algunos más apetecibles en los equipos de Liga Endesa y uno de ellos es Jaime Fernández. El madrileño podría abandonar la entidad de Los Guindos después de cuatro años y ya hay algún club que ha hablado con su entorno para preguntar por su disponibilidad.

El Lenovo Tenerife estaría interesado o al menos está pendiente de la situación actual de Jaime Fernández. A pesar de los rumores que han salido sobre más equipos españoles, el conjunto canario es el que parece más interesado hasta el momento por lo que va a ocurrir en las próximas semanas con respecto a su figura. No obstante, el que quiera a Fernández tiene que esperar porque su futuro con el Unicaja tampoco quedó demasiado concretado y es uno de esos jugadores a los que el club malagueño no le ha comunicado nada definitivo aún.

Todo hace indicar que no será así, pero el madrileño es una de esas opciones que el Unicaja podría incluir en la lista de jugadores sujetos al derecho de tanteo. ¿Cuándo se publicará? La ACB comunicará esa lista tres días más tarde de que acabe la final del play off de la ACB. La fecha del quinto y último partido de la eliminatoria sería el 22 de junio, en caso de ser necesario. Por lo que el 25 sería el día más tardío en el que se conocería esa lista. Lo cierto es que el Unicaja no le confirmó a Jaime Fernández que era libre al acabar la temporada como si que ocurrió con otros jugadores como Cameron Oliver, Dejan Kravic, Matt Mooney o Axel Bouteille. De ahí que el CB Canarias esté esperando a futuros acontecimientos.

El internacional madrileño es un jugador que va a tener un gran mercado en la Liga Endesa. Se trata de uno de los cupos más válidos que podrían quedar libres este verano y no de los que completa plantilla, sino de los que puede sumar muchos minutos de calidad por encuentro o incluso ser titular. Los tinerfeños, precisamente, no andan con excedentes en este asunto, ya que hay algunos cupos que podrían salir de las filas canarias en estas próximas semanas. Así que el todavía cajista es un jugador que puede completar muy bien este problema a la hora de configurar su próxima plantilla.

El Tenerife ha hecho oficial este martes la renovación por una temporada más de su entrenador Txus Vidorreta hasta 2024. Precisamente, Jaime Fernández es un jugador del gusto del técnico, aunque hay algunos aspectos que los canarios deben valorar. El primero es la ficha. El salario del madrileño es alto y esa es una de las razones por las que el Unicaja sería reticente a incluirlo en la lista de tanteo. Otro es el estado físico que ha mantenido en las últimas temporadas. Desde la Copa del Rey celebrada en Málaga en 2020, los entrenadores cajistas han tenido que prescindir del base-escolta por lesión en muchos momentos de la temporada. Es verdad que está totalmente recuperado de todos esos problemas, pero es una cuestión que también tienen que estudiar los de La Laguna.

El caso es que la pieza de Jaime sí parece que encaja en el perímetro con el que quiere contar el Lenovo Tenerife. La continuidad de Marcelinho Huertas es uno de los grandes deseos en la isla y Bruno Fitipaldo, un base que ha sido ofrecido al Unicaja, tiene contrato, pero parece que puede salir. En el puesto de escolta la situación no es muy distinta. El excajista Sasu Salin también tienen su hueco con Vidorreta, aunque parece segura la salida del también excajista Todorovic. Un punto positivo para Jaime es que el técnico de los canarios suele alternar a dos bases en el campo y el cajista es un jugador que sabe desempeñar muy bien ese papel.

Así que el Tenerife está pendiente de la situación de Jaime Fernández. El Unicaja no le comunicó a su jugador al acabar la temporada si era libre o estaban dispuestos a negociar una hipotética renovación. Así que la próxima decisión en Los Guindos será si incluir al madrileño en la lista de jugadores sujetos al derecho de tanteo o comunicarle la libertad. "Novias" no le van a faltar, pero sería una sorpresa volver a ver al base-escolta en el Martín Carpena con la camiseta cajista y más después del fichaje de Kendrick Perry.