Leandro Bolmaro refuerza a un rival directo del Unicaja

Saltó la bomba en la Liga Endesa. El Lenovo Tenerife anunció este jueves uno de los fichajes más sorprendentes de la temporada. Leandro Bolmaro no vestirá finalmente los colores del Barça, tal y como se esperaba en un principio, y formará parte de la plantilla de Txus Vidorreta. Por lo que los aurinegros, rivales directos del Unicaja, se refuerzan tras la Copa del Rey.

El argentino, hasta hace unos días en la NBA, fue cortado por los Utah Jazz tras no encontrar hueco ni en la rotación ni tampoco en la liga estadounidense. El base ya había estado en Minnesota Timberwolves y todo hacía indicar que su próximo paso iba a ser regresar al Barça, donde ya jugó en las temporadas 19/20 y 20/21. Ahora bien, cuando ya se habían iniciado las conversaciones para volver, el movimiento dio un giro drástico y ahora jugará en el Tenerife.

No obstante, este fichaje responde a una clara urgencia que tenían los canarios. Vidorreta había perdido a Joan Sastre por una lesión -entre dos y tres meses-, es decir, perdió a un cupo. Sin el alero son cuatro jugadores de formación con los que cuentan los isleños. Por lo que no cumplían con el requisito de la Basketball Champions League de tener cinco cupos en una plantilla de 12 jugadores. Así que Bolmaro, que paradójicamente sí es cupo en la BCL y no en la Liga Endesa, soluciona ese gran problema para lo que resta de Round of 16 y el tramo final de la competición.

Sea como fuere, Unicaja y Tenerife son dos rivales predestinados a encontrarse en el momento álgido de la temporada. Ya protagonizaron la final de la Copa del Rey con triunfo malagueño, son los dos grandes favoritos para pelear por el trofeo europeo de la FIBA y quién sabe si también repiten en una eliminatoria del play off por el título liguero. Ahora con Leandro Bolmaro ganan talento y los de Ibon Navarro deberán estar muy concentrados para seguir el hilo de un equipo que da un nuevo salto de calidad.