El Unicaja jugará a partir del viernes por el título de la Basketball Champions League. El conjunto cajista comenzó su segunda temporada en la competición de la FIBA desde la Fase Previa y ahora, después de una muy larga odisea, llega para cosechar su segundo trofeo de la temporada. El club se verá por primera vez en una Final Four de la BCL, pero hasta siete componentes del actual equipo -cinco jugadores y dos miembros del cuerpo técnico- ya saben los que es participar en una cita como la de este fin de semana en el Martín Carpena.

El primero en hacerlo fue Melvin Ejim. El canadiense formó parte en 2017, la primera edición de la competición de la FIBA, de aquel Umana Reyer Venezia que cayó en semifinales frente al Lenovo Tenerife (67-58) y también en la lucha por el tercer el puesto frente al AS Monaco (91-77).

Algo más de suerte tuvieron el resto de sus compañeros. El UCAM Murcia en 2018, con la presencia de Augusto Lima, Ibon Navarro y Alberto Miranda, logró la tercera plaza al caer en Atenas ante el anfitrión AEK (77-75) y ganar el bronce frente al MHP Riesen Ludwigsburg alemán por (74-85). El mismo camino siguió Tyler Kalinoski en 2019 con el Telenet Giants Antwerp tras perder en semifinales ante el Tenerife (70-54) y vencer al Brose Bamberg (58-72) por el tercer escalón.

El único que sabía hasta ahora lo que era repetir es Jonathan Barreiro. El alero gallego ha jugado hasta en dos ocasiones la Final Four con el Casademont Zaragoza en los años 2020 y 2021. En la temporada de la pandemia acabaron cuartos tras perder contra el AEK (75-99) y el JDA Dijo (70-65). Sin embargo, al año siguiente perdieron contra el Pinar Karsiyaka, pero consiguieron el bronce frente al SIG Strasbourg (89-77).

El que más cerca ha estado de conseguir el título continental ha sido Yankuba Sima. El pívot catalán, después de superar la pasada temporada en cuartos al Unicaja, jugó, e individualmente triunfó, la semifinal ante el MHP Riesen Ludwigsburg (55-63) con 15 puntos y 4 rebotes. No obstante, en la final se toparon ante el Lenovo Tenerife (87-98) en un gran exhibición ofensiva por parte de ambos conjuntos.

Equipo fiable en partidos eliminatorios

Así que a nivel individual, parte de la plantilla y del cuerpo técnico ya tienen experiencia en este tipo de partidos en una Final Four. Sin embargo, la mayor prueba de que el Unicaja compite a la perfección en estos encuentros eliminatorios es la Copa del Rey de Badalona. Con las bajas de Augusto Lima y Yankuba Sima, el Unicaja subo sobreponerse a todos los problemas, a lo que se sumó la ausencia de Nihad Djedovic en la final, para ganar en un histórico torneo a Barça, Real Madrid y Tenerife.

Además, y en la propia BCL, ya venció en la pista del AEK cuando se jugaba ser cabeza de serie en los cuartos de final y arrasó ante el UCAM Murcia en el play off previo a la Final Four. Así que canarios e israelíes pueden tener más experiencia en la cita continental al haber jugado más por el título de la BCL, pero el Unicaja ya ha demostrado esta temporada de todo lo que es capaz y hasta el momento no le ha ido mal...