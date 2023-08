El Unicaja negocia el fichaje de Landry Nnoko

El Unicaja negocia la incorporación del camerunés Landry Nnoko, pívot con experiencia en el Baskonia y en el San Pablo Burgos, entre otros, que llegaría como temporero para completar el equipo ante la reciente baja por lesión de Yankuba Sima y la de Augusto Lima, que no regresará a la competición oficial hasta finales de año.

Antonio Jesús López Nieto, presidente de la entidad verde, desveló la idea del club de fichar un sustituo para Sima en 101 TV: "Tendremos que echar mano de un pívot temporero para ayudarnos en los entrenamientos y muy probablemente en la Supercopa de Murcia. Tenemos el equipo definido, pero Sima se nos ha lesionado y Lima sigue lesionado. Seguramente tendremos que fichar a un jugador que nos ayude en los entrenamientos y en los partidos de pretemporada o incluso temporada oficial".

Landry Nnoko es una de las opciones que está encima de la mesa, aunque no la única. El camerunés cumple el perfil que busca el Unicaja y tendría cabida perfectamente en el equipo al no ser un jugador extracomunitario: las dos plazas están cubiertas con Tyson Carter y WIll Tohmas.

Verano inesperado

El verano del Unicaja está siendo como una etapa del Tour de Francia con importantes puertos de montaña. Cuando todo se antojaba como un verano absolutamente tranquilo para Juanma Rodríguez sin ninguna pieza que mover, llegó el pago de la cláusula de Darío Brizuela por parte del Barça con el posterior recambio de Kameron Taylor. Semanas más tarde se pudo anunciar, tras más de 40 días de espera, a Tyson Carter y cuando todo parecía hecho, una lesión de Yankuba Sima obliga a ir al mercado con urgencia.

Trayectoria de Landry Nnoko

El camerunés inició su carrera deportiva en la liga universitaria de Estados Unidos con los Clemson Tigers de Carolina del Sur entre 2012 y 2016.

Al finalizar su etapa en el país norteamericano, Landry Nnoko fichó por el Carpegna Prosciutto Basket Pesaro de la Lega A italiana.

En el curso 2018/19, compaginó sus actuaciones en el ALBA Berlín y en el Sakarya Buyuksehir Basketbol y una temporada después, pasó a formar parte del Estrella Roja de Belgrado.

En la temporada 2021/22, Nnoko jugó en las filas del Baskonia, donde participó en trece partidos de Liga Endesa, con unos números promedio de 6,2 puntos y 4,4 rebotes por encuentro. En enero, el club alavés le rescindió el contrato y firmó por el San Pablo Burgos, con el que bajó a Leb Oro.

La temporada pasada, la 2022/23, firmó por el Suwon KT Sonicboom de Corea, con un contrato muy elevado, y mitad de curso se marchó al Ignite de la Liga de Desarrollo de la NBA.