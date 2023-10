Ibon Navarro compareció este viernes ante la prensa en la antesala del viaje a Las Palmas para jugar este domingo (13 horas) en la pista del Dreamland Gran Canaria la cuarta jornada de la Fase Regular de la Liga Endesa. El técnico vasco del Unicaja habló de la actualidad del equipo, de cómo están físicamente los jugadores y de qué espera este fin de semana en la cita liguera frente al equipo canario.

Características del rival

"Me preocupa más mi equipo que el rival, que tiene cosas que no puedo controlar. Es un equipo con rachas de anotación importantes. Puede agarrarse al partido incluso con porcentajes bajos de acierto. Me preocupan esas rachas anotadoras, también la energía de Pelos, la movilidad de sus "5"... Tienen muchos jugadores capaces de meter muchos puntos en muy poco tiempo".

¿Es una ventaja que hayan jugado en Grecia el miércoles?

"El mejor entrenamiento para el domingo es el partido que jugaron en Grecia entre semana en la Eurocup. Ellos están acostumbrados a esto. Estos viajes pesan más a partir de enero o febrero. Era su primer viaje, tienen dos días en medio para prepararse, no les afectará. A nivel de ritmo seguro que les viene bien. No creo que saquemos ventaja de esto".

Derrota dolorosa en Las Palmas la temporada pasada

"El bofetón de Las Palmas la pasada temporada nos fue muy útil. Aprendimos muchas cosas de aquello. Nos valió para sacar conclusiones de cómo nos afectaban algunas cosas del arbitraje, algunas situaciones puntuales de los partidos.... Nos vino bien aquella derrota".

Pista complicada

"Es un desplazamiento complicado, un campo caliente, tenemos que estar alerta, pero no hay que estar preocupados. A nivel de biorritmos es el primer partido que vamos a jugar por la mañana. Tenenos que tener la cabeza ocupada, pero no preocupada"

Kravish

"Con Kravish vamos día a día. Está repondiendo bien a la carga, pero hay que ir cumpliendo los plazos para no pasarnos y que tenga una recaída. Es clave en nuestro estilo de juego. Por su interpretación del bloqeo directo, por su rapidez, que hace que tengan que ayudar menos los demás... Es un jugador importantísimo en defensa y en ataque. Los automatismos se ven muy afectados por la falta de los "5" que hemos tenido".

Roles en el equipo

"Tenemos que ir metiendo a Sima y Kravish, aunque no es fácil. Tienen que ir pasando los partidosmpara que cojan ritmo y nosotros intentar que nuestro nivel competitivo no se vea afectado, aunque es lógico que nos afecte. Todo esto es un proceso y hay que pagar el peaje. Lo más importante es no tener prisa y no cometer errores, para que ninguno de los dos recaiga de sus problemas. Sabemos lo que tenemos que reajustar"

Objetivo para el domingo

Espero que lleguemos al domingo bien de piernas y con un poquito más de alegría. Que el equipo se divierta en el campo, que nos salgan cosas y que no esté el juego tan sucio como lo tenemos ahora mismo".