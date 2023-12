La cuenta atrás ya ha comenzado para vivir en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena la Copa del Rey 2024 del 15 al 18 de febrero. Aún quedan tres jornadas para definir qué ocho equipos estarán en la cita de Málaga. ¿Estará el Unicaja como cabeza de serie? Este viernes tendrá la primera oportunidad para cerrar el primer gran éxito de la temporada. Sin embargo, ya se van conociendo algunos detalles que harán del torneo copero un evento inigualable.

La Copa del Rey de Málaga comenzará con un espectacular salto inicial: un gran concierto de Lola Índigo, artista de renombre internacional que actuará el domingo 11 de febrero en el Palacio verde y morado donde días más tarde se citará el espectáculo baloncestístico.

Será el primer evento de acb BEATS, el nuevo concepto de entretenimiento que ponen en marcha la ACB y Never Say Never (NSN), empresa pionera en conectar el mundo del deporte con el entretenimiento.

El acuerdo entre la acb y NSN está pensado para los aficionados y acb BEATS traerá muchas novedades en los próximos años. La primera se empezará a disfrutar en la próxima Copa del Rey de Málaga con un ‘opening’ de primer nivel, el concierto de Lola Índigo el domingo 11 como arranque de la gran fiesta de las aficiones.

Lola Índigo, artista del momento

Lola Índigo es una de las artistas nacionales del momento. Con incontables premios y discos de platino en los últimos años, la artista andaluza tiene más de siete millones de oyentes mensuales en el mundo, y se prepara ahora para abrir la Copa del Rey 2024 con un show inolvidable.

Las entradas saldrán a la venta el 4 de enero, pero ya es posible apuntarse a la lista de espera para comprar las entradas a precio reducido en su página web: www.acbbeats.com