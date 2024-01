Ibon Navarro: "El Joventut está en línea ascendente"

Ibon Navarro, entrenador del Unicaja pasó revista a la actualidad del equipo antes del partido liguero del fin de semana. El equipo verde juega este sábado a partir de las 20.45 horas en el Olimpic de Badalona una nueva jornada liguera, en la que los cajistas tratarán de mantener su inmaculada racha de 14 victorias seguidas y más de 100 días sin perder en Liga Endesa.

Actualidad del equipo

"Hemos tenido un pequeño problema con Alberto, pero espero que no sea nada. Como contra el Gran Canaria, no llegaremos con las mejores sensaciones, incluso peores que el sábado pasado, pero estamos bien de salud. El equipo está cansado y la acumulación de trabajo nos hace no tener las buenas sensaciones habituales. Vamos a ver cómo reaccionamos a eso. A ver cómo jugamos con malas sensaciones físicas. Utilizaremos otras armas".

Joventut

"El Joventut ha tenido problemas de bajas y ha cambiado jugadores y también ha cambiadpo incluso de estructura de equipo. Y eso requiere su tiempo. Los últimos partidos han mejorado. Con Evans tendrán más cosas. Parece que están en línea ascendente. Seguro que será complicado porque ellos, sobre todo en casa, son peligrosos".

Ibon Navarro, durante el entrenamiento. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

14 victorias seguidas

"A veces perder te da buenas sensaciones. Es verdad que hay buen ambiente entrenando, pero no somos un equipo conformista o saciado. Y eso me hace estar tranquilo. Pero siempre está la preocupación de qué va a pasar. Me tranquiliza ver cómo trabaja el equipo".

Claves para ganar en Badalona

"El rebote defensivo puede ser una clave. Ellos aquí nos cogieron muchos en la primera parte. El bloqueo y continuación con Tomic, las rachas anotadoras de Shannon Evans, el desequilibrio de Andres Feliz, el juego abierto de Brodzianky... Saben a lo que juegan y lo que hacen bien, lo dominan. Son muy ricos tácticamente".