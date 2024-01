Mario Saint-Supéry: ¿Unicaja o Tizona?

El futuro inmediato de Mario Saint-Supéry, de aquí al final de la presente temporada, se decidirá en cuestión de horas. Málaga o Burgos, no hay otra opción. Y es que el CB Tizona burgalés ha pedido al Unicaja la cesión del exterior canterano para que acabe el presente curso en el equipo castellano de la Liga LEB Oro y en el club de Los Guindos se estudian los pros y contras de esta operación, con un debate abierto sobre cuál sería le mejor opción para ambas partes: jugador y club.

La idea del Unicaja hasta esta misma semana era que Mario siguiera hasta el próximo verano en la plantilla del primer equipo y jugara, cuando el calendario lo permitiera, con el equipo filial de la Liga EBA. Todo esto se ha replanteado por la llamada del CB Tizona. Principalmente por el interés de su entrenador, Diego Ocampo, que ya quiso la cesión de Mario el pasado verano y que ahora ha vuelto a la carga por la salida de su base Dídac Cuevas rumbo al Casademonat Zaragoza.

Ocampo: "Mario es una opción, hay muchas en el mercado"

El propio Ocampo habló el viernes en la ciudad castellana sobre esta operación y sus palabras fueron claras: "Buscamos un jugador que encaje en la identidad del club, buscamos talento, pero también compromiso. No nos sirve cualquiera. La edad no me importa tanto como encontrar un jugador con ganas de mejorar. Mario Saint-Supéry es una opción, hay muchas más en el mercado"...

En Los Guindos tienen claro que Ocampo sería un "maestro" perfecto para Mario si tuviera que salir durante unos meses de Málaga, pero hay otras cuestiones que han frenado esa posible marcha del canterano a tierras castellanas. Y es que hay un claro debate abierto porque la condición de cupo de la joven perla de la cantera es necesaria en este momento en el que Jonathan Barreiro está lesionado.

Mario Saint-Supéry, junto a Alberto Díaz, en un entrenamiento. / UNICAJABFOTOPRESS/M.POZO

Mario jugó en Badalona

Mario incluso jugó unos minutos este sábado en Badalona por la baja de última hora de Alberto Díaz en la expedición cajista. Ahora atrranca la segunda fase de la BCL y mientras Barreiro siga fuera de combate, Mario deberá estar entre los 12 convocados.

Ibon Navarro se manifestó el viernes sobre este asunto con rotundidad: "Con Mario, está todo claro por mi parte. Con Barreiro lesionado, aunque haya vuelto Lima, somos 5 cupos. Es el club al que hay que preguntarle, pero son matemáticas. Cuando me pregunten, daré mi opinión, pero la opinión es clara: sin 5 cupos no podemos jugar en la BCL. Sé que hay que pensar en él. Mario es un jugador del primer equipo, pero también es un proyecto del club. La pregunta de si se queda o sale cedido hay que hacérsela a Juanma Rodríguez".

Mario Saint-Supéry lanza a canasta / Unicajab/Photopress

El club se lo piensa

El club no se ha manifestado públicamente al respecto. Los rectores verdes ven muchas cosas buenas en esta hipotética operación, pero también se vislumbran problemas estructurales en la plantilla si algún cupo se lesiona y Mario no estuviera en la plantilla para cubrir ese hipotético hueco.

La decisión definitiva no debe tardar. El CB Tizona perdió este sábado en su propia pista contra el Força Lleida 72-79. Los castellanos, de momento, han esperado por Mario, pero el tiempo corre y necesitan ese refuerzo exterior para tapar la ausencia de Cuevas.