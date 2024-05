Ibon Navarro es optimista con Perry, aunque "no ha completado el 100% de ningún entrenamiento"

Ibon Navarro compareció en la previa del Unicaja - UCAM Murcia que vuelve a traer unas semifinales de Liga Endesa al Martín Carpena. Después de una semana muy larga de descanso, el equipo cajista vuelve a competir con la duda aún de Kendrick Perry, pero también con el deseo de soñar en grande.

Balance físico

"Hemos tenido a Barreiro enfermo con un virus, pero espero que pueda entrenar. Las sensaciones con Perry son buenas. No ha completado el 100% de ningún entrenamiento, pero ha hecho parte importante, vamos a ver cómo está hoy. También eran buenas las sensaciones antes de ir a Manresa. Tomamos la decisión de que no viajara, pero espero que esté mejor y pueda jugar. Si no está al 100%, tiraremos con los 12 que sí están al 100%".

Semana de espera

"Es una buena pregunta porque el play off está lleno de un equipo que acaba pronto su serie y espera a otro. El otro se supone que está mucho más cansado, pero no se ha desconectado, parece que ha sido una semana larga. Hemos hecho cosas para no desconectarnos, hemos descansado, pero hemos intentado entrenar con árbitros para mantener el nivel. Hay algún que otro jugador que hemos tenido que cuidar, pero hemos intentado mantener ese punto de competición. No tiene nada que ver con el tercer partido de UCAM Murcia en Valencia. Para nosotros sí es mejor haber descansado y haber intentado recuperar a todos que haber jugado un tercer partido".

Unicaja y Murcia se verán las caras en su quinto partido de la temporada. / Gregorio Marrero

Carácter del UCAM

"Está claro que no hemos visto a ninguno de los dos equipos que han estado durante la temporada por problemas físicos. Ya no están Simon Birgander ni Marko Todorovic, pero el hecho de que hayan ganado fuera de casa, que hayan jugado tan brillante el partido mental, haberse repuesto a esas bajas, el haber encontrado a jugadores durante diferentes momentos... No me ha sorprendido, pero me ha llamado la atención el alma de UCAM Murcia. Aparecen Rodions Kurucs, Fabián Flores... Han demostrado que es un equipo con mucho corazón, mucha hambre y mucha alma".

Antecedentes

"Parafraseando a Sito, cuanto más ganas a un equipo, estás más cerca de perder. Te vas encontrando debilidades, vas ajustando y encuentras fórmulas para superarles. Luego está el partido mental con el que tenemos que competir ahora. Hay que contextualizar las cosas. El partido de Supercopa no valió, el primer partido de Liga hay que acordarse de dónde venían al jugar en Turquía, aquí tuvo Marko Todorovic muchos problemas y había algunos que no estaban, nosotros también reservamos a algún jugador importante... Partidos importantes solo el de la BCL, ese es el nivel que hay que esperar de UCAM y más en una semifinal de Liga. Hay que jugadores que parece que no están en su mejor momento, pero aparecen otros. La serie de Jonah Radebaugh es tremenda. Cuando no tienen la presión de tener que ganar, es extremadamente peligroso. Yo creo que el partido que más se puede parecer es el de la semifinal de la BCL y nos dominaron durante 25 minutos, esa es la referencia para nosotros".

Juego interior diferente

"Sito fue muy valiente al meter a Fabián Flores y también coherente. Moussa lo conozco bastante bien y cuando tiene la responsabilidad de dar un paso hace delante lo hace con mucha confianza y energía. Son muy diferentes a Marko y Simon, pero no son peores. Pueden ser más agresivos al balón, son jugadores que pueden tener tiro de media distancia y mucha energía en el rebote, su calidad de bloqueo. Orientan mucho el juego sobre los exteriores, que tienen muchos puntos, y necesitan que los grandes trabajen bien para liberar tiros. Sabemos que no son Simon ni Marko, pero son jugadores que les ayudan mucho a jugar".

Dylan Osetkowski

"Es muy difícil estar al nivel que estuvo durante meses, prácticamente imposible. Hay que pensar que, afortunadamente, este equipo tiene 13 jugadores y estamos ganando muchos partidos con esa versión de Dylan. Cualquier otro equipo en el que hubiese el nivel del un jugador de Dylan, lo estaría acusando. Han aparecido otros jugadores en los que coinciden un estado de forma muy alto. Estamos siendo capaces de ganar partidos y de jugar bien. Creo que hay que tener paciencia y el primero es Dylan. Hay que esperarle porque va a llegar y, seguramente, en el momento que más nos haga falta. Hemos hecho las cosas muy bien para tener a Will y Melvin en el momento de forma en el que les tenemos, que es extraordinario".

Cosas a mejorar

"Control del rebote defensivo, control del balance y jugar defensa pronto porque Murcia es un equipo que te quiere atacar en los primeros segundos. No digo que lo hayamos hecho mal, pero hemos tenido errores. Ennis, Hakanson y Caupain a campo abierto, también juego sin balón. Son cosas sencillas, pero necesarias si queremos tener un buen nivel competitivo".

Evitar a Madrid y Barça

"Nunca sabes si jugar contra el Real Madrid o el Barça es más 'fácil' que jugar contra UCAM Murcia. Si le dices al resto de los 16 equipos de la ACB si jugar contra Madrid o Barça o cualquier otro, será cualquier otro. Acabar primero nos ha dado esto, pero no pensamos en un alivio por no tener que jugar contra ellos y no UCAM Murcia. Nos preocupa UCAM porque merece todo nuestro respeto en la mejor temporada del club. Conociendo la casa, no creo que se hayan saciado. Un equipo con ese espíritu, que vienen a jugar su partido con toda la energía, es peligroso como para no pensar en los otros dos".