Antonio Banderas es una de las figuras con proyección internacional más importantes de España: gracias a su trabajo en grandes producciones de Hollywood, el actor se ha ganado un nombre en lo más alto del podio de la interpretación mundial. Pero, a pesar de su éxito, nunca ha olvidado sus raíces: el malagueño está profundamente vinculado a la tierra que lo vio nacer y así lo demuestra con sus visitas, inversiones y proyectos.

La relación es en ambas direcciones: si el amor de Antonio Banderas por Málaga es más que evidente, también lo es el sentimiento de los malagueños hacia el artista, para el que no faltan manos para aplaudir en la Costa del Sol cada vez que realiza alguna intervención real... o ficticia.

Raúl Pérez imita a Antonio Banderas en Ilustres Ignorantes

El pasado martes 14 de marzo un falso Antonio Banderas visitó el plató de Ilustres Ignorantes para hacer toda una disertación sobre "el tertuliano perfecto": Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Columbi estuvieron acompañados por la periodista Valeria Vegas y Raúl Pérez, performando a Antonio Banderas para comentar el perfil del buen tertuliano.

El episodio dio lugar a un desternillante monólogo de Raúl Pérez imitando a Antonio Banderas en el que explica cómo es el tertuliano perfecto y por qué es de Málaga: "Para mi el tertuliano perfecto no sé ni cómo se llama, pero sé que es de Málaga. Nacido en Málaga: Málaga ha dado grandes momentos de tertulia con Pablo Picasso, Maria Zambrano, Dani Rovira, Pablo Alborán, Morgan Freeman: todos de Málaga".

"El tertuliano perfecto es de Málaga y debe ser un actor de musical"

Como parte de la broma, el falso Antonio Banderas sitúa en Málaga el origen del buen tertuliano, concretamente "en el teatro romano de Málaga, representando una obra de Plauto" donde, según los archivos históricos "hubo un actor, intérprete que le dijo a otro: "No me interrumpas, por favor. Yo no te he interrumpido a ti". Eso está ahí, la obra no me acuerdo cómo era. Era un tipo bastante aguerrido, bastante... un luchador". A esta figura histórica de la tertulia malagueña "le gustaba luchar por lo que defendía y en Málaga tenemos un dicho para este tipo de personas, muy malagueño, que dice "quien los cojones grandes tiene, tranquilo va, tranquilo viene".

Finalmente, y recurriendo a una divertida exageración del acento inglés del actor malagueño, respondía a la pregunta sobre la procedencia del mejor tertuliano: "Sí: es de Málaga y debe ser un actor completo: bailarín, cantante, un actor de musical. Ese es el tertuliano perfecto".

Antonio Banderas reacciona a su imitación

Entre los comentarios a la publicación de la cuenta oficial de Moviestar Plus, donde se emite Ilustres Ignorantes, está la del propio Antonio Banderas, que ha alabado la gracia de su imitador: "Para ir y para venir, ¡qué arte!!!".

Además del propio actor, cientos de personas han reconocido el trabajo de Raúl Pérez y la publicación ya ha superado las 90.000 reproducciones y 600 'me gusta' en Twitter.