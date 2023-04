El creador de contenido IlloJuan (Juan Alberto García) o LMDShow es un malagueño de 29 años que se encuentra en lo más alto del panorama del 'streaming': con una trayectoria impecable en la que ha llegado a quedar por encima de El Rubius o Ibai Llanos en número de suscriptores, el fuengiroleño es todo un orgullo para su tierra, a la que ha demostrado un aprecio innegociable llevando a familiares y amigos a importantes galas o defendiendo el pago de impuestos en su lugar de residencia en vez de mudarse a Andorra.

El contenido que ha catapultado a IlloJuan hasta lo más alto del 'streaming' siempre ha sido el humor combinado con la naturalidad y el 'buen rollo' además de sus buenas relaciones con otros compañeros de profesión como Sprusito. Sobre el contenido del que habla en su canal, suelen ser retrasmisiones con cierta tendencia al absurdo o sobre el mundo de los videojuegos.

IlloJuan raramente se mete en polémicas, aunque se ha llegado a pronunciar sobre cuestiones controvertidas como el clickbait o el caso Swidok: otro Youtuber que denunció a un pequeño creador de contenido por usar su cara cuando él mismo basa todas sus publicaciones en otros vídeos que comenta.

IlloJuan se pronuncia sobre la parte más polémica de las bodas

Sin intención aparente de entrar a debatir, IlloJuan realizó un directo esta semana donde comentaba su preocupación por la coincidencia de una boda y el lanzamiento del juego 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' el próximo 12 de mayo de 2023.

En esta parte del directo, IlloJuan comparte con sus seguidores la disyuntiva en la que se encuentra: por un lado, la retrasmisión en 'streaming' de la prueba del juego es parte de su trabajo y, por otra, parecer "un niño de once años mongolo".

La polémica ha saltado cuando, poco después de empezar el tema, critica la costumbre de llevar dinero a las bodas: "Encima tu a una boda tienes que llevar dinero. ¿Dinero de qué? ¿Esto qué es? Si no llevas dinero quedas mal. Escuchame: tú ma' invitao. Paga tú. ¿No? Qué coño. Mi madre me lo dijo, me dice: "bueno, nosotros hemos ido a muchas bodas y hemos tenido que llevar un sobrecito con dinero porque claro, las bodas son muy caras".

En respuesta a esta dinámica, IlloJuan lo tiene claro: "Pos no te cases. ¿Qué coño? ¿Es mi problema que la boda sea cara? Yo te invito a ti a comer a un sitio y te digo vente a comé pero diciendo que te voy a invitar, no no pero cuchame dame 40 o 50 euros. ¿Por? Es que es mu' caro el restaurante. Pos no me invites. Y ya estaría".

Críticas y aplausos al 'streamer' malagueño

El corte del vídeo subido a TikTok y compartido después en Twitter donde IlloJuan da su opinión sobre las bodas ha generado revuelo en ambos sentidos: por un lado, quienes suscriben completamente la reflexión del malagueño y no entienden por qué la gente obliga a sus invitados a que paguen sus bodas y, por otro, los perfiles más conservadores que entienden por qué esto es una tradición que sigue vigente en España.

Es la voz de una generación de imbéciles.

Cambia la palabra "boda" por "cumpleaños" y ya verás como todo el discurso te resulta absurdo https://t.co/SOYti4QKLq — Daniel Hidalgo (@d_hidalgo_a) 29 de marzo de 2023

Cuando te invitan a un cumpleaños llevas un regalo no? Pues igual en las bodas, no lo veo para tanto. Si no quieres regalar nada, puedes no ir y ya está. El ejemplo de invitar a un restaurante es absurdo, no tiene nada que ver una cosa con la otra pero.. 🤷🏼‍♂️ https://t.co/F6bxBE7cHn — Javs🎖 (@javierngf) 29 de marzo de 2023

Bueno, es la voz de todas las generaciones. Pero es que invitar gente es muy caro (aunque fuese en el bar Paco) y si se hiciese como él dice solo podría montar bodorrio la gente rica. Yo prefiero pagar mi cubierto (siempre que sea razonable) y que cualquiera pueda tener su día. https://t.co/uEbfhIIP1r — Cinta (@42cintas) 29 de marzo de 2023

Si no queréis ir a una boda, no vayáis. En serio. No pasa absolutamente nada.

Porque organizar una es una movida del carajo y para que vaya la gente a quejarse y poner hocicos mira, en casa durmiendo se está fetén https://t.co/pNr48WVJgy — Alystrin, cero chill 🥑 Señora del baptisterio (@alystrin) 28 de marzo de 2023