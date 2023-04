Se acercan las elecciones municipales de 2023 y, en época, todos los discursos y performances se exageran: en la lucha por el poder político, podemos encontrar acciones a cada cual más variopinta que la anterior.

Los vecinos de Benalmádena, un pueblo situado en la Costa del Sol malagueña, se han encontrado en los últimos días con una insólita estampa por sus calles: un 'león' haciendo campaña para ganar las elecciones municipales del próximo domingo 28 de mayo.

El animal en cuestión, según informa el periodista Cristóbal G. Montilla en este medio, es Alberto Pérez Criado: un hombre de 43 años, empresario del sector de la automoción, que se describe como benalmadense "de toda la vida" y que está recorriendo todo el municipio para promocionar su candidatura, que presenta por el partido municipalista Por Mi Pueblo.

El curioso león ha sido visto en distintos puntos del municipio donde, a juicio de la formación política, se ve la deficiente gestión del alcalde actual: Víctor Navas, por el partido popular. Entre ellos, una rotonda, una escombrera, una urbanización o el Ayuntamiento de Benalmádena.

¿Por qué se presenta un león a las elecciones en Benalmádena?

Alberto Pérez Criado y Por Mi Pueblo en Benalmádena han optado por esta curiosa estrategia por dos motivos: la falta de recursos económicos y no querer acudir a la financiación privada. "No tenemos dinero para llenar los buzones con panfletos y no queremos deberle favores a nadie", explica el candidato.

Según relata a este medio, seguirá haciendo precampaña vestido de león hasta el próximo 12 de mayo. Cuando la campaña oficial de el pistoletazo de salida, Alberto se quitará el traje y se lo cederá a otra persona (un familiar de otro integrante de Por Mi Pueblo).

No es la primera vez que saca al león que lleva dentro

Una de las particularidades de esta acción es que no es la primera vez que sucede: el 'león de Benalmádena' recorrió las calles del pueblo mucho antes de la campaña electoral.

La primera vez que Alberto Pérez Criado se disfrazó de 'Maskotina' fue en plena pandemia, cuando utilizó este disfraz para visitar en plena pandemia los negocios locales que estaban abiertos durante la crisis sanitaria con el objetivo de reactivar la economía. La estrategia del 'león de Benalmádena' le valió entonces un premio de la Cámara de Comercio de Málaga.

El 'león de Benalmádena' hace campaña en TikTok

El principal canal de difusión donde 'Maskotina' se da a conocer es TikTok: la red social de vídeos cortos que se ha puesto de moda en los últimos años. En ella, Alberto comparte desde vídeos donde (literalmente) sale cantando hasta visitas a los comercios y vecinos de Benalmádena, así como la aparición en la portada de La Opinión de Málaga.