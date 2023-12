El Sorteo de la Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina pero todavía queda tiempo para que los rezagados se hagan con su boleto. El día 22 de diciembre, sabremos una vez más quiénes son los afortunados a quienes les ha tocado El Gordo o cualquiera de los premios que se reparten desde el Teatro Real.

Las probabilidades de que nos toque son muy, muy reducidas: en el caso de los premios de cien euros, los que coinciden con las dos cifras finales del primer, segundo y tercer premio tienen una probabilidad del 3,33% de tocar. Es decir, tocan 1 entre 33. Respecto a las centenas, premiadas también con cien euros, la probabilidad es de 0,5% (es decir, una de entre 202), mientras que la pedrea tiene una probabilidad de 1,79%.

Respecto a los premios grandes, el quinto de 6.000 euros tiene una probabilidad de tocar de 0,008%: 1 entre 12.500. El cuarto premio, de 20.000 euros, tiene una probabilidad de uno entre 50.000 euros (0,002%), el tercer premio tiene una probabilidad de 1 entre 100.000 (0,0001) y entrega 50.000 euros, al igual que el segundo y el primer premio valorados respectivamente en 125.000 y 400.000 euros al décimo.

Para aumentar las probabilidades, el equipo de Anda Ya le ha pedido al Maestro Joao que le de un ritual para aumentar la probabilidad de que toque la Lotería el próximo 22 de diciembre: "Es fácil pero es muy efectivo", ha explicado, asegurando que a él le ha tocado hasta en dos ocasiones.

El ritual del maestro Joao para que nos toque la Lotería de Navidad es sencillo y se puede realizar con elementos que habitualmente tenemos por casa: "Lo que hay que hacer es, primero, limpiarse las manos con canela y sin enjuagarlas ponemos un cuenco o un plato grande. Dentro ponemos un imán y lo cubrimos con arroz y en forma de triángulo ponemos tres monedas de curso legal. Y después, lo que hacemos, esos numeritos que tenemos los enrollamos como si fuera un tubito y lo introducimos en el arroz y esto lo que sí es cierto es que una vez que se ha puesto en el arroz no se puede sacar ninguno hasta después de que termine el sorteo. Puedes introducir más numeritos pero no sacar ninguno para no cortar esa atracción de abundancia".