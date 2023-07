La cita musical del verano ya tiene fecha y está muy cerca en todos los sentidos. El festival internacional de la Costa del Sol está ya a la vuelta de la esquina y se celebrará del 31 de agosto al 2 de septiembre en Mijas, localidad reconocida mundialmente por la excelencia de sus playas y destino turístico de primer nivel mundial. Qué mejor escenario para despedir el verano que Cala Mijas donde miles de personas procedentes de Reino Unido, Alemania, Italia o Francia y de todos los rincones de España disfrutarán de la mejor música de vanguardia.

Apuesta por la sostenibilidad

Tras conformar un espectacular cartel de bandas y solistas del que luego hablaremos, la segunda edición de Cala Mijas, el festival internacional musical más importante que se celebra en la Costa del Sol sigue reafirmando su firme propósito y su apuesta por la economía circular mediante contratación kilómetro cero, la reutilización de materiales, la gestión de residuos y una decidida apuesta por la movilidad sostenible con la utilización de autobuses lanzadera gratuitos.

Cala Mijas está comprometido con la Agenda 2030, y en él se llevan a cabo medidas sostenibles como el uso de vasos retornables o la gestión de residuos, entre otros, todo ello en base al compromiso de la organización con la realización de acciones medioambientales eficaces que permitan construir una comunidad concienciada que busca una Costa del Sol más cuidada.

“Last Tour, como promotora del festival Cala Mijas y empresa BCorp, continúa esta segunda edición comprometida con acciones medioambientales y sociales que buscan la transformación social desde la cultura y la música en directo”, señala Paloma Orte, directora de Sostenibilidad de Last Tour, promotora del festival. “El objetivo es seguir trabajando en alianza con las instituciones, entidades del tercer sector y empresas privadas para ofrecer al público un festival social y medioambientalmente comprometido”.

Además, Cala Mijas continuará sus alianzas con diferentes organizaciones como Renta Básica, fomentando el desarrollo de personas en riesgo de exclusión, la ONG Equilibrio Marino para continuar el proyecto Abraza el mar de Mijas, que busca poner en valor y recuperar la Zona de Especial Conservación (ZEC) de Calahonda en Mijas Costa o el propio Ayuntamiento de Mijas para fomentar la contratación de personal local a través de su bolsa de empleo.

Una propuesta artística vanguardista

Musicalmente hablando, tres grandes nombres encabezan el cartel este año. Los horarios de las actuaciones y la distribución por escenarios ya está anunciada, se puede consultar en redes sociales y web del festival.

El jueves 31 de agosto, Arcade Fire constituyen el plato fuerte de la primera jornada del festival, en una de las pocas oportunidades de verles este año, ya que sólo actuarán en dos festivales en todo el mundo. Al día siguiente, el viernes 1 de septiembre los reyes del rock neoyorquino The Strokes harán de su directo en el festival la perfecta coronación de lo que son: una de las bandas de rock más importantes desde que nacieran en los 2000. Por último, la electrizante banda liderada por Florence Welch, Florence + The Machine harán las delicias de sus fans el último día de festival, el sábado dos de septiembre. También es digno de destacar que, como ocurriera en la primera edición celebrada el año pasado, habrá programación de actividades y actuaciones en la playa, en el Torreón.

Escoltando a Arcade Fire, el 31 de agosto se suma Idles, una de las bandas más esperadas, con su punk rock ético y político, la que fuera cabeza de la banda The Banshees y leyenda británica Siouxsie, Moderat y su electrónica contemporánea y el hedonismo entusiasta de Foals. Además, el belga de raíces árabes Tamino aportará belleza musical al primer atardecer del festival con Colin Greenwood, miembro de Radiohead, entre los componentes de su banda. También se une a la fiesta la drag queen brasileña Pabllo Vittar y su mensaje de liberación sexual que pondrá a todo Sonora Mijas a bailar al ritmo de su pop queer masivo. El británico Baxter Dury, habitual colaborador de Jarvis Cocker o The White Stripes, visitará Cala Mijas con su clase característica presentando su nuevo álbum I Thought I Was Better Than You. Amaia, Cupido, Cala Vento, Juicy Bae, Vera Fauna y VVV [Trippin’you], completan el cartel en este Día 1

Junto a The Strokes, en la segunda jornada de Cala Mijas disfrutaremos con M83, los enigmáticos multi instrumentistas franceses con su synth-pop de ensueño y sus hits Midnight City o Outro, y de Underworld. el legendario dúo británico de la electrónica, autores de éxitos atemporales como Born Slippy, tema principal de la película de Danny Boyle, Trainspotting. En esa segunda jornada tocarán sus himnos generacionales Lori Meyers, el cantautor británico Charlie Cunningham, el mexicano Kevin Kaarl y el house oriental del dúo parisino Acid Arab. Junior Boys, Nu Genea live band, Playback Maracas, Compro Oro. Amyl & The Sniffers, Cariño y Delaporte, completarán esta segunda jornada del viernes.

El cierre de Cala Mijas correrá a cargo de grandes nombres: la icónica y mágica banda británica Florence + The Machine, la banda de Glasgow más internacional Belle & Sebastian, José González celebrando el 20 aniversario de su álbum debut ‘Veneer’, así como el recientemente coronado rey del trap argentino, Duki, que llegará a Mijas tras agotar dos Wizink y dos Palau Sant Jordi. La electrónica francófona de The Blaze, el multiperformance reivindicativo de Arca, Metronomy y su electro pop burbujeante y la autora del brillante Preacher’s Daughter, amiga y colaboradora de Florence Welch. Ethel Cain. Baiuca, La Plazuela y Judeline La Élite, Ballena y Niños Luchando cerrarán esta tercera jornada.

Programación diurna

La programación diurna del festival (La Playa) se convierte en el complemento perfecto para el último fin de semana del verano en Cala Mijas, con programación de acceso libre desde las 12 hasta las 16:30 horas. El viernes y sábado, 1 y 2 de septiembre respectivamente, la Cala de Mijas disfrutará también de música durante el día en sus dos escenarios ubicados en El Torreón de la Cala de Mijas. El viernes el irrefrenable y descarado Ben Yart, los neocorridos del hispano mexicano Vatocholo, la banda malagueña Lord Malvo, el joven productor y selector granadino Natural Language y Rocío Saiz en versión DJ estrenarán la programación diurna del festival. El sábado el venezolano Safety Trance, colaborador de Arca en El Alma que te trajo y productor en temas como Prada, Rakata o Tiro, liderará la jornada junto al cuarteto Aiko el grupo y los barceloneses Sistema de Entretenimiento. También estará el rock mijeño de The Deniros y directos desde Granada Playdoo Club (Robzzz b2b Rata de Internet).

Accede al festival de manera cómoda

Un año más, la Organización del festival pone a disposición de los asistentes autobuses lanzadera gratuitos desde diferentes puntos: El Hipódromo, El Torreón de La Cala de Mijas, donde se celebra la programación de "La Playa” y los parkings El Lagar y Las Lagunas. Se pueden consultar los horarios en la web del festival.

Aquellas personas que lleguen en coche podrán estacionar el coche en los parkings habilitados, y desde ahí acceder a los autobuses de la organización que llegan al recinto en horario ininterrumpido. La organización ha trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento de Mijas en la generación de espacios para facilitar la movilidad y se habilitarán 3 zonas de parking para más de 5.000 vehículos y motocicletas localizados en Las Lagunas, El Lagar y El Hipódromo.

También están disponibles viajes organizados de tres días desde Alicante, Bilbao, Madrid, Murcia, Valencia, Valladolid y Vitoria y desde ciudades de la propia comunidad andaluza como Granada o Sevilla. Además, la organización pone a disposición de los asistentes viajes organizados de día desde localidades como Alicante, Bilbao, Granada, Madrid, Murcia, Sevilla, Valencia, Valladolid y Vitoria.

El festival también cuenta con la opción de camping y glamping ubicado en El Hipódromo.

Cala Mijas 2023 se configura como una experiencia musical completa, sostenible, original e innovadora. Este año Cala Mijas obtuvo el galardón a Festival Revelación, un reconocimiento que premia la originalidad, programación, innovación, sostenibilidad y el conjunto de los servicios ofrecidos en una votación conformada por el voto mixto del público y un jurado profesional. Además, Cala Mijas también fue galardonado en 2022 con el Iberian Festival Award a ‘Best new festival’.

Más información de Cala Mijas Festival

31 de agosto,1 y 2, de septiembre de 2022

Tickets a la venta en calamijas.com y seetickets.com/es

Bono 3 días: 180 euros

Entrada de día: 75 euros

Ubicación: