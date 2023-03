Cuando, hace unos días, la organización del Festival de Málaga anunció que entregaría la Biznaga Ciudad del Paraíso a Raphael durante la gala de inauguración de la vigésimo sexta edición del certamen quedó claro quién iba a ser el protagonista absoluto de la primera velada de la cita. Y vaya si lo fue: el cantante y actor recibió emocionado la distinción por su trayectoria fílmica con unas cortas y sencillas palabras, una carta a una ciudad, Málaga, que es, sin duda, uno de sus fortines.

Se hacía el silencio cuando Diana Navarro le entregaba el premio a Raphael. Un fan en el patio de butacas rompió el silencio con un «¡Qué grande eres!». Y el mito esbozó una sonrisa pícara antes de soltar: «Uno setenta, creo». Después volvió al gesto concentrado y emocionado para leer la chuleta que llevaba: «Querida Málaga de tantos años. No sabes la tremenda ilusión que me hace este premio. A mis grandes directores y a las maravillosas actrices y actores con los que he trabajado y, sobre todo, a ustedes les debo esta maravillosa Biznaga. Ojalá pueda sumar en el futuro alguna película más. Muchas gracias», dijo el de Linares, quien, antes de salir, espetó un espontáneo y no microfonado «¡Les quiero mucho!» al respetable.

Antes de todo ello, Elena Sánchez, la presentadora de contenidos cinematográficos de la2 (por cierto, la cadena más selecta del ente público retransmitió anoche en directo la velada del Teatro Cervantes, como también, eso ya es tradición habitual, Canal Sur), y la actriz y productora Marta Hazas condujeron una primera noche en la que el certamen desplegó sus contenidos y presentó los nombres protagonistas de su ya recién comenzada convocatoria; pero, especialmente, aprovechó la oportunidad para reivindicarse como la gran cita del cine en español y a Málaga como una ciudad de pujanza cultural incuestionable. «Todo lo bueno de la industria audiovisual nacional está reunido hoy aquí», resumió Sánchez en una de sus intervenciones.

La música fue, cómo no tratándose de la noche de Raphael (por cierto, qué lástima que el ídolo no se lanzara a cantar cualquier tema de alguna de sus películas clásicas como El golfo) protagonista fundamental de la velada. La gran Diana Navarro interpretó un sentidísimo medley de canciones raphaelistas de primera antes de entregarle la Biznaga; antes, Miguel Poveda, acompañado por la guitarra del esteponero Daniel Casares, recuperó el Adiós, Málaga con el que Enrique Morente homenajeó a Pablo Picasso (y que Poveda también empleó para rendir tributo a los grandes del jondo boquerón); otra malagueña, Vanesa Martín, entonó una de las canciones de su más reciente repertorio, Cuando no estabas, y Natalia Lacunza (acompañada sólo por Ganges al piano) gustó con Mi sitio.