Uno de los premiados estrella de la recién comenzada vigésimo sexta edición del Festival de Málaga es más conocido como cantante que como actor, aunque él guste de definirse como «un actor que canta». Raphael recibió anoche el Premio Biznaga Ciudad del Paraíso, un reconocimiento a su trayectoria en el cine y un acicate para que retome su carrera en la gran pantalla. El ídolo de la canción, incombustible, desde luego ha manifestado su intención de seguir trabajando como actor.

«Me hace tanta ilusión este galardón porque, aunque tengo muchos premios y discos de oro, se refieren a la música. Hace tres años los premios Platino me dieron mi primer premio de cine y me pareció raro que no me lo dieran en España. A los dos años surgió esto, ¡y ojalá que continúe!», aseguró Raphael en un encuentro con los medios horas antes de recibir la Biznaga del Festival.

Aprovechó el cantante para repasar su trayectoria cinematográfica, que calificó de «muy aceptable»: «Fui dirigido por los mejores, como Mario Camus o Vicente Escrivá». Películas como Cuando tú no estás (Mario Camus, 1966), El golfo (Vicente Escrivá, 1968, y la favorita del intérprete) o, más recientemente, Mi gran noche (Álex de la Iglesia, 2015) ayudaron a cimentar el mito de Raphael , sirvieron para configurar un estrella poliédrica pero de una pieza: «Es lo mismo cantar que actuar. Yo me expreso igual. Lo que necesito es a un director muy bueno que me dije que baje», aseguró.

El de Linares está a la espera de que le llegue «un guión muy bueno» porque adelanta que va a «buscar hueco para poder rodar»: «Me gustaría que el público viera en mí ese otro lado, el cinematográfico. Cuando probé, todas las películas fueron como un tiro, y estoy decidido a continuar». ¿Y qué tipo de cine le agradaría rodar al cantante? Lo tiene clarísimo: «Del bueno, sea del género que sea. Yo soy muy adelantado siempre, y me gusta cómo se hace el cine español ahora, soy un fanático del cine español. Me gustaría trabajar con todos», aseveró. Por supuesto, en esa lista está su hijo, Jacobo Martos, que desea que prepare una película sobre él.

Antes de despedirse para preparar su intervención en la gala de inauguración del Festival de Málaga, la prensa le formuló a Raphael una última pregunta: «¿A quién dedica esta Biznaga Ciudad del Paraíso?». «Como todos los premios que yo recibo, está dedicado a mi mujer, mis hijos y mi público», respondió el intérprete. «¿Y dónde coloca tantos?», le preguntó un periodista. «¿Premios o público?», replicó Raphael con humor para zanjar: «En mi corazón caben todos».