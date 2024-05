Dos meses para sacarse el billete a París 2024

Con el verano llamando a la puerta, y muchos atletas ya de vacaciones (o casi) tras concluir sus respectivas competiciones nacionales, aún hay algunos que siguen con el cuerpo y la mente preparados para la gran cita deportiva de este 2024: los Juegos Olímpicos de París. En los meses de junio y julio se completarán los no pocos 'huecos' que restan para que se cierre definitivamente la nómina de deportistas y delegaciones que disputarán los Juegos de la XXXIII Olimpiada.

A día de hoy, la delegación española suma casi 300 plazas ya confirmadas (concretamente 299 a día 22 de mayo) y, a dos meses de que comience la cita olímpica, hay deportistas de Málaga que aspiran bien a ocupar alguna de ellas, bien a sumarse a la lista con su nombre y apellidos, como era el caso de la remera del RC Mediterráneo Natalia de Miguel, que a comienzos de semana disputaba el preolímpico en las aguas de Lucerna (Suiza) junto a la sevillana Teresa Díaz pero que, sin embargo, se quedó a las puertas con un sexto puesto en la final de doble scull ligero. ¿Qué deportistas de Málaga optan aún a clasificarse para los Juegos Olímpicos? ¿De qué depende su clasificación? Aquí va un breve resumen.

Alberto Díaz, en el primer partido ante el Baxi Manresa. / Álex Zea

Alberto Díaz, baloncesto

Entre la amplia lista de deportes de equipo en los que España tendrá representación en París 2024, aún no está el baloncesto masculino. La selección que dirige Sergio Scariolo no pudo conseguir ninguna plaza olímpica de las que había en juego en el pasado Mundial de 2023, en el que quedó eliminada en la segunda fase de grupos. Ahora, tendrá que buscar su sitio en los Juegos en un preolímpico que se disputará en Valencia, entre el 2 y el 7 de julio, y en el que presumiblemente estará Alberto Díaz (flamante campeón europeo con el Unicaja y, de momento, semifinalista de la Liga Endesa) como uno de los bases del combinado español, que se medirá a Líbano y Angola en la fase de grupos, que también disputarán Finlandia, Polonia y Bahamas. Los primeros clasificados se medirán en las semifinales y solo el ganador final estará en París.

Las 'Guerreras' celebran su clasificación para París 2024 en el preolímpico de Torrevieja. / RFEBM

Sole López, Marta López y las 'panteras' del balonmano

También en un preolímpico, la selección femenina de balonmano certificó su presencia en los Juegos Olímpicos. Disputado el pasado mes de abril en Torrevieja, las 'Guerreras' vencieron a la República Checa primero y a la selección de Argentina después para sellar el billete a París, con decisivas paradas de Merche Castellanos, la portera del Costa del Sol Málaga, en este segundo encuentro. La manchega, junto con la también 'pantera' Silvia Arderius y las malagueñas Sole López y Marta López, esperan entrar en la lista del seleccionador Ambros Martín para estar en la capital de Francia este verano. En el caso de Marta, extremo del Rapid de Bucarest, sería nada menos que su cuarta presencia olímpica. La solución, según apunta a La Opinión de Málaga la Federación Española de Balonmano, no se conocerá antes de la segunda semana de junio.

Martín Dockx busca sus terceros Juegos Olímpicos. / La Opinión

Alejandro Sánchez del Barco y José Daniel Martín Dockx, hípica

También esperan esa 'oficialidad' los junietes malagueños Alejandro Sánchez del Barco y José Daniel Martín Dockx. Ambos formaron parte, el pasado mes de septiembre, del equipo de doma clásica que logró en el Campeonato de Europa disputado en la ciudad alemana de Hörstel una de las tres plazas olímpicas en disputa, concluyendo el torneo en novena posición. Ahora, el joven Sánchez del Barco (31 años) y el veterano Martín Dockx (50) forman parte del grupo de trabajo creado por la Federación Española de Hípica de cara a los Juegos de París. De su actuación en el campeonato de España, que se disputará en Barcelona entre el 28 de mayo y el 2 de junio, y de sus resultados en las pruebas del circuito internacional durante el mes de junio dependerá su inclusión en el equipo definitivo de doma clásica, que tendrá que darse a conocer no más tarde del 8 de julio. De confirmarse sus nombres, sería la primera presencia olímpica de Alejandro Sánchez del Barco y la tercera de José Daniel Martín Dockx, que consiguió la séptima posición y diploma tanto en Londres 2012 como en Río 2016.

Davidovich, en el Abierto de Barcelona 2024. / Alejandro García (EFE)

Alejandro Davidovich, tenis

No está siendo, desde luego, un buen año en lo deportivo para Alejandro Davidovich. Con unos cuartos de final en Dubai y en el Abierto de Marsella como mejores resultados este 2024, el tenista de La Cala del Moral ha caído hasta el puesto 34 del ranking ATP después de alcanzar el pasado agosto el puesto 21, la mejor clasificación de su carrera. Ahora llega al segundo Grand Slam del año, Roland Garros, con una balance de nueve victorias y once derrotas en lo que va de temporada y la necesidad de al menos igualar la tercera ronda alcanzada el pasado año en el torneo parisino. ¿Peligran los que serían sus segundos Juegos Olímpicos? Pese al mal momento deportivo que atraviesa el malagueño en los últimos meses, su presencia en París 2024 no parece estar en riesgo, toda vez que cada país puede llevar hasta seis deportistas por sexo, con un máximo de cuatro en el torneo individual. Fokina es en la actualidad el segundo español de un ranking olímpico que se cerrará a la conclusión de Roland Garros, el próximo lunes 10 de junio. La Federación Internacional de Tenis oficializará la lista definitiva un mes después, el 8 de julio.

Azahara Muñoz, en el Open de España Andalucía Costa del Sol, celebrado en noviembre. / La Opinión

Azahara Muñoz, golf

Y también por ranking tiene que certificar su presencia en los Juegos la golfista malagueña Azahara Muñoz. Tras ser olímpica en Río de Janeiro y en Tokio, la deportista de San Pedro Alcántara volvía a la competición tras superar una enfermedad y ser madre y, salvo contratiempo en forma de lesión o bajón de resultados, disputará en París sus terceros Juegos. Actualmente clasificada en el puesto 34 del ranking olímpico que se cierra el 24 de junio -Carlota Ciganda es la primera española, en el puesto 21- la marbellí parece tener asegurada su presencia, toda vez que cada país puede llevar dos deportistas por género. Curiosamente, la única 'amenaza' en el ranking para Azahara Muñoz es otra malagueña, la joven Ana Peláez, situada en el puesto 143 del ranking internacional.

Dos mujeres, las únicas con plaza confirmada

Solo hay dos nombres entre los deportistas malagueños que aspiran a estar en la cita olímpica que ya saben que, salvo inoportuna lesión, estarán sí o sí en Francia entre el 26 de julio y el 11 de agosto. Se trata de dos mujeres: la regatista de Estepona, Ana Moncada, y la nadadora de Fuengirola, María de Valdés. Ambas ya confirmadas por sus respectivas federaciones, después de haber sido decisivas para que España sumase plazas olímpicas en los últimos meses. En el caso de Ana Moncada, su actuación en el Mundial de ILCA6 (Láser Radial) disputado el pasado mes de enero en aguas del Mar del Plata (Argentina) le valió a España la plaza en esta clase, dentro de un ciclo olímpico en el que la vela (el deporte con más medallas del olimpismo patrio) consiguió presencia en la práctica totalidad de disciplinas. La malagueña concluyó 34º en la clasificación general y, el pasado mes de abril, la Federación Española de Vela le ponía su nombre y apellido al billete olímpico para disputar los que serán sus primeros Juegos.

María de Valdés es una clara opción a medalla en los Juegos de París. / ALI HAIDER

También será la primera cita olímpica para María de Valdés. La nadadora del CN Liceo compitió con la también malagueña Paula Ruiz para ser la representante española en la prueba de aguas abiertas de Tokio 2020... pero no lo consiguió. Este verano se producirá por fin su debut olímpico, tras conseguir la clasificación en el Mundial de Doha, con una espectacular carrera que le valió -y por tan solo unas décimas- la plata mundial. Ella, y la actual campeona de España, la ilicitana Ángela Martínez, serán las representantes de nuestro país en la mañana del 8 de agosto en aguas del río Sena.