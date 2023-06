El economista Santiago Niño Becerra ha mostrado su opinión sobre la última oferta de empleo que ha causado la indignación de medio país por sus abusivas condiciones, avanza la cadenaser.com.

La periodista Alejandra de la Fuente, que recientemente ha escrito La trabajadora infiltrada, obra en la que recoge las ofertas laborales ilegales e inadmisibles que se ha ido encontrado, ha sido la encargada de dar a conocer la posición de Niño Becerra con respecto a este último puesto vacante.

Una oferta para trabajar 17 horas cada día, los siete días de la semana, a cambio de un salario de 1.000 euros. "¿Eso es legal, se puede hacer?", preguntó Francino. A ello respondió el propio Becerra que, ante los micrófonos de la SER, explicó que "esto no es legal" porque cada convenio, cada rama de actividad productiva, tiene una jornada de trabajo límite estipulada, además del propio convenio de la empresa para la que se trabaje.

"Y hay dos cláusulas que se han de cumplir a rajatabla: uno, las horas que existen entre fin de una jornada e inicio de la siguiente. Eso está legislado. Hay un número de horas que varía según el convenio", detalló a continuación Niño Becerra.

Seguidamente, el popular economista subrayó que "hay una cantidad máxima de horas y todo lo que exceda esas horas han de ser horas extra o bien", poniendo como ejemplo el convenio del sector del automóvil, en el que "pueden ser compensadas con una bolsa de horas a descontar en otro momento. Pero ha de estar por escrito". "El número de horas extra está limitado por ley", zanjó claro en La Ventana.

No hay por donde cogerla

Niño Becerra concluyo asegurando que la oferta laboral "pintada así", "no hay por donde cogerla". El conjunto de las abusivas ofertas de empleo que ha acercado la periodista Alejandra de la Fuente son, para el economista, "propias de un país, España, que primero, tiene un legislación operativa laxa sobre el tema". Algo que en su opinión hay que decir de forma clara.

En segundo lugar, añadió, "por el tipo de valor añadido que genera. No olvidemos, y hemos hablado mucho del fraude fiscal, que la economía no sumergida puede conducir al fraude fiscal pero la economía sumergida ya es fraude fiscal". Como medida para hacer frente a esta realidad ilegal y común Becerra ha defendido la necesidad de dedicar más recursos económicas públicos para perseguir el fraude y la evasión fiscal. "Lo que habría que preguntar es por qué estos recursos no se dan", advirtió.