Alerta de la Policía Nacional a personas mayores por la 'estafa de los cupones'

"La estafa del 'tocomocho', una estafa típica, consiste en un poquito de habilidad por parte de los detenidos pues comienzan explicando a una señora o una persona mayor que le han tocado unos cupones y que por circunstancias como por ejemplo que es una persona extranjera o que tiene algún tipo de discapacidad no puede cobrarlos y entonces a cambio de la ayuda de la persona mayor pues le ofrecen dinero, pero este dinero es falso. En principio la persona mayor considera que es verdadero pero es falso: este es el kit del abuelo, las mascarillas que utilzaban para ofrecer a las personas mayores impregnadas de benzodiacepinas.

Para no ser víctimas de este tipo de delitos sería interesante o recomendable que desconfíen de las personas que se acerquen con cualquier excusa en la calle y si se les acerca alguien que no duden en llamar al 091 a la Policía Nacional".

Asi funciona la estafa de los cupones

La Policía Nacional ha enviado un aviso reciente desde su cuenta oficial en TikTok y otras redes sociales a las personas mayores. En él les advierte sobre una estafa recurrente conocida como la estafa de los cupones o 'tocomocho': un engaño que ha resurgido en los últimos meses y que pone en peligro los ahorros y la tranqulidad de muchas personas vulnerables.

Según explican, la estafa del 'tocomocho' es un modelo tradicional que se suele desarrollar en emplazamientos donde hay mucho trasiego: en ellos, los estafadores buscan a sus víctimas, generalmente personas mayores para explicarles que tienen un billete de lotería premiado, pero que no pueden cobrarlo con distintas excusas: ser extranjero en situación irregular, estar en medio de un divorcio y no querer compartirlo con su ex pareja o tener que irse de viaje de forma urgente.

Con el objetivo de hacer la estafa más creíble, aparece un segundo estafador que actúa como "gancho" y que interviene en la conversación para confirmar la autenticidad del billete premiado enseñando una lista de boletos premiados en un periódico o ofreciéndose a verificar el número en el teléfono móvil.

La idea es que la víctima, engañada por la complicidad de la segunda persona y la veracidad aparente de la situación, acepta comprar el billete por la suma de dinero menor pero al intentar cobrarlo descubren que es falso o que no está premiado.

Recomendaciones de la Policía para evitar la estafa

a Policía Nacional subraya la importancia de mantenerse alerta y desconfiar de las personas que se acerquen con excusas inusuales en la calle. En caso de duda o sospecha, no dude en llamar al 091. La colaboración ciudadana es clave para prevenir estos delitos y proteger a nuestras comunidades más vulnerables.

Además, también plantéan un decálogo de recomendaciones entre las que se incluye la compra en sitios autorizados, guardar los comprobantes de compra, desconfiar de mensajes sospechosos, verificar el décimo, comprar lotería de manera segura, conservar el boleto, registrar el número de décimo, denunciar la pérdida o robo, denunciar estafas y la información sobre fraudes.