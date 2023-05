La inercia de la precampaña electoral -a la que hace días que ya le sobra el prefijo - situó este lunes al ministro de Consumo y coordinador nacional de Izquierda Unida, Alberto Garzón, en una plaza de un barrio de Málaga. Como era de esperar, el ministro 'rojo' se aferró a la alianza malagueña con Podemos como un reflejo de la obligada sintonía con la formación morada a la que obligan la inminencia del 28M y el horizonte latente de Sumar. Sin ir más lejos, él participará el próximo viernes en un acto de apertura de la campaña en Valencia junto a la líder nacional de Podemos, Ione Belarra. Prácticamente por alusiones en la materia y por cercanía en el tiempo, al ministro le tocó pronunciarse sobre la propuesta de Belarra orientada a la creación de "un supermercado público contra el oligopolio alimentario". Garzón se amoldó a la sintonía con Podemos y apoyó el planteamiento de la ministra y dirigente morada.

"Es una buena herramienta, los margenes empresariales son abusivos y el beneficio no debe producirse solo por el beneficio sino con unos elementos sociales", aseguró el ministro de Consumo y líder de IU en la precampaña malagueña.

Garzón lo respaldó después de admitir que no conocía con exactitud lo que había dicho su compañera en el Consejo de Ministros y líder nacional de Podemos: "No sé lo que dijo pero supongo que estamos totalmente de acuerdo, los márgenes empresariales abusivos se producen y, de hecho, siempre hemos favorecidos este tipo de gestiones públicas de la economía, para que no se produzca el beneficio por el beneficio sino con unos elementos sociales".

De ahí que considerara la propuesta de Belarra "una buena herramienta más". Garzón afirmó antes de ser preguntado por esta cuestión que "cada vez está más claro que uno de los problemas de la vida es el encarecimiento de las compras por el aumento de los márgenes del beneficio empresarial". "Hay que moderar estos márgenes y subir los salarios", indicó.

El ministro no ocultó la postura contraria de IU respecto a las políticas sobre viviendas de Pedro Sánchez e insistió en la necesidad de que haya "un stock de vivienda pública". "Tenemos que intervenir en los precios de la vivienda, el camino no es facilitar las formas de comprar sobre los precios de mercado sino intervenir en los precios directamente ", recalcó.

Alimentación infantil

Garzón señaló los problemas existentes con la alimentación infantil y recordó que "la tasa de obesidad es el doble en las familias vulnerables que en las acomodadas". "Se están permitiendo dietas con productos sobre los que la ciencia dice que perjudican la alimentación y la salud de los niños; la evidencia científica abunda en que lo ideal es que los comedores escolares estén dentro de dónde se consume la comida, en los propios centros ", recalcó antes de participar en un encuentro con colectivos sociales sobre alimentación saludable.

La candidata a la alcaldía de la confluencia de izquierda Con Málaga, Toni Morillas, le exigió al Ayuntamiento de Málaga -en linea con las propuestas del ministerio de Garzón- que se elimine la publicidad de la comida basura y las bebidas azucaradas de los lugares públicos. "El PP va de moderado pero ha entregado la gestión de los comedores a las grandes empresas del sector y esto supone que un alto porcentaje de niños no accedan a una dieta saludable", indicó.