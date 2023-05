El candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha asegurado que estas elecciones municipales "son un plebiscito para decidir si defendemos nuestra Málaga o construimos una torre en el puerto como quiere el PP".

Pérez ha comparecido junto a miembros de la candidatura socialista en el entorno de la Farola de Málaga, donde en la tarde de este jueves tiene previsto el PSOE celebrar su acto de inicio de campaña junto a la ministra de Transporte y Vivienda, Raquel Sánchez.

Así, Pérez ha vuelto a rechazar la construcción de la torre del puerto en el dique de levante y ha insistido en que "lo tenemos muy claro, estamos en contra de la construcción del hotel en el dique de levante".

"Esta campaña electoral va a ser un plebiscito entre lo que propone el candidato del PP, Francisco De la Torre, y lo que proponemos nosotros los socialistas. Nuestro compromiso es muy claro, si nosotros gobernamos aquí no se va a hacer la torre del puerto", ha dicho. En este sentido, ha señalado que si gobierna De la Torre "sí se va a hacer la torre del puerto".

En estas elecciones, ha continuado, "los malagueños y las malagueñas tienen que decidir qué es lo que quieren para Málaga, si seguir construyendo torres fuera de lugar y maltratando el skyline de la ciudad o si quieren apostar por defender nuestra Málaga, por defender nuestro horizonte, por defender nuestro paisaje", ha apuntado.

"No queremos que la Farola de Málaga sea ocultada, no queremos que nuestro horizonte diferente al que es en estos momentos, no queremos esta torre en el dique de levante, no es el lugar, el proyecto se puede llevar a otro sitio, no es el lugar y por tanto estas lecciones, son un plebiscito", ha sostenido.

De igual modo, ha insistido en que los malagueños "tienen que tener muy claro que el próximo 28 de mayo van a tener la oportunidad de decidir si quieren torre o no quieren torre, si no quieren torre el único partido va a garantizar que no se haga es el PSOE. No queremos que esta tramitación urbanística siga avanzando, porque no es necesario, no aporta en este lugar ningún elemento, ninguna garantía, ni futuro. Todo lo contrario", ha expuesto.

Según Pérez, la torre del puerto "hipoteca la imagen de la ciudad de Málaga, hipoteca el 'skyline' de la propia ciudad, hipoteca también la fachada portuaria de Málaga, nuestra bahía, y por tanto nosotros vamos a defender nuestra Málaga y vamos a defender nuestro horizonte", ha afirmado.

En relación con el informe ambiental favorable por parte de la Junta a la torre del puerto, Pérez ha insistido en que "la única fórmula de parar la construcción de este hotel en el dique de levante es que el PSOE gane las elecciones". "Vamos a hacer nuestro trabajo desde el Ayuntamiento de Málaga para paralizar cualquier trámite urbanístico que vaya en la línea de algo que no favorece a la ciudad de Málaga", ha concluido.