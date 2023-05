El PP defiende su feudo en Fuengirola

Las elecciones municipales del 28 de mayo le ofrecen a la alcaldesa del PP en Fuengirola, Ana Mula, la tercera cita consecutiva en la que opta a la reelección. Los populares defienden una holgada mayoría absoluta, ya que en 2019 obtuvieron 15 de los 25 concejales. Aquella victoria supuso una subida de un edil, al lograr un 51% de los votos. La formación de centro-derecha tiene atada esta alcaldía costasoleña, de forma ininterrumpida, desde hace tres décadas. Fuengirola es uno de los grandes feudos del PP.

Esperanza Oña llegó a ser la alcaldesa durante casi un cuarto de siglo. La primera vez que tuvo la vara de mando fue en 1991, aunque dos años después el PSOE se la quitó con una moción de censura. Luego, en 1995, ya empezó a encadenar mayorías absolutas. Oña dejó de ser la alcaldesa en el otoño de 2014 y, entonces, Ana Mula pasó a ser la regidora. La exalcaldesa cerró de forma simbólica la lista del PP en 2019, pero esta vez no figura entre los 25 candidatos. Oña continúa en la política institucional como parlamentaria andaluza de su partido.

El amplio colchón del que goza el PP tratará de ser contrarrestado por el PSOE. La fuerza progresista mejoró hace cuatro años sus resultados. La candidatura liderada por Javier García León subió un concejal al llegar a los seis ediles, y se quedó cerca de alcanzar el séptimo. Ahora, encabeza la lista Carmen Segura, quien ya intentó ser la ‘alcaldable’ socialista en la anterior convocatoria electoral pero no fue elegida en las primarias que disputó contra García León, a pesar de que ella ya era la secretaria general delPSOE de Fuengirola.

Aquella derrota interna, llevó a Segura a distanciarse de la candidatura que presentó su partido y de la actividad del grupo municipal, que terminó siendo liderado por David Álvarez Castillo tras la renuncia de García León.

Fractura en el PSOE

A la vez que el lastre de la fractura existente en la agrupación local flota en el ambiente, Segura acude a este 28M con la presión de que todo lo que no sea llegar a un mínimo de siete concejales será un fracaso. Eso sí, en esta ocasión no se ha postulado otro militante que no fuera ella para ostentar el número 1 de la lista y no fue necesaria una votación entre más de un aspirante en la agrupación. La renovación absoluta de la lista da una idea de los sectores tan enfrentados en los que está dividido el PSOE en Fuengirola. Para encontrar una coincidencia con la anterior candidatura liderada por García León, hay que llegar al octavo puesto. Lo ocupa Juan Andrés Camacho, número 9 en 2019.

Si se atiende a los ‘alcaldables’ de otras formaciones, la de la socialista Carmen Segura es la única cara nueva entre los candidatos a la alcaldía de los cinco partidos políticos que tendrán papeleta, el 28 de mayo, en los colegios electorales fuengiroleños.

Candidatos que repiten

En 2019, la tercera fuerza más votada fue Ciudadanos, con dos concejales y casi un 10% de los votos. Ahora, vuelve a presentar como número 1 de su candidatura al edil Francisco Javier Toro.

Igualmente, Vox apuesta nuevamente como cabeza de su lista por el que es en la presente legislatura su único edil en el plenario, Antonio Luna. El partido de Santiago Abascal obtuvo su escaño con un 5,75% de los sufragios.

A continuación, como quinta y última fuerza con representación, quedó Izquierda Unida. La obtención del 5,48% de los apoyos le permitió continuar como concejal al número 1 de su lista, José Miguel López. Ahora, él mismo vuelve a liderar la confluencia de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE ‘Con Andalucía Hacemos Fuengirola’. Este acuerdo hizo posible que IU y Podemos no concurrieran por separado. Así sucedió hace cuatro años y la formación morada se marchó de vacío de la cita con las urnas. Esta vez, a ambos partidos se han unido también Verdes Equo,Más País, Iniciativa del PuebloAndaluz y Alianza Verde.

En 2019, concurrieron en las elecciones locales de Fuengirola siete partidos políticos, dos más que los cinco que en esta ocasión han registrado candidatura. La división de la izquierda provocó la presencia en los colegios de sendas papeletas de Podemos y de Más Andalucía-Costa del Sol Sí Se Puede, además de la de IU.