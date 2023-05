01:52

Francisco de la Torre volverá a ser alcalde de Málaga y, tras dos elecciones, con mayoría absoluta. Es la victoria del corredor de fondo. Solitario, constante e inasequible. ¿Cuáles son las claves de su resistencia?

De la Torre se ha mostrado como un consumado corredor de fondo, en una época en la que la política se mide en constantes esprínteres que agotan a políticos y electores. Seis elecciones después y con 80 años, ha vuelto a protagonizar una campaña electoral intensa, por momentos dura, y con muchas dudas sobre la vigencia de su sello personal. Sin embargo, hay algo que destaca de su personalidad y es su visión a largo plazo. No busca la victoria rápida, tiene una visión de la ciudad y la ha ido aplicando poco a poco, superando obstáculos, con un tesón admirables. Han caído portavoces de la oposición sin apenas hacerle un rasguño, ha visto cómo la izquierda ha implosionado y se ha atomizado, incapaz de plantearle una batalla seria en más de veinte años. Los presidentes de la Junta de Andalucía no han podido doblegar sus planes. Si acaso retrasarlos un poco, pero al final ha logrado salirse con la suya. El proyecto del metro es un buen ejemplo. Pero es que al Gobierno no le ha ido mejor. Si Magdalena Álvarez enterró de forma 'definitiva' el proyecto de soterrar el tráfico en el Paseo de los Curas y la plaza de la Marina, De la Torre sólo tuvo que esperar una década para recuperar el Plan Litoral, que va cogiendo fuerza a cada día que pasa. Ese es sólo un ejemplo de las veces que, frente a los grandes velocistas de la política, se ha impuesto el maratoniano De la Torre.

