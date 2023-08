A dos semanas del comienzo de la Feria de Málaga, la ola de calor resiste en la provincia. Pero ni las altas temperaturas del terral malagueño van a retrasar la celebración de las fiestas, y las casetas del recinto ferial del Cortijo de Torres ya están trabajando en la instalación y adecuación de sus espacios, en los que este año no faltarán máquinas de aire acondicionado.

Manuel Curtido, presidente de la Federación de Peñas La Alcazaba, detalla que en el 95% de las casetas de las peñas federadas se están instalando ya máquinas de aire acondicionado, lo que supone una mayor cantidad respecto al año pasado, que ya era elevado. Estas máquinas, sumadas al coste de la instalación, suponen un coste de 2.200€ por módulo, apróximadamente.

Este gasto adicional en las máquinas de aire no supondrá una subida de precios en la oferta de la bebida y la comida de las casetas. "No queremos utilizar la feria para ganar dinero, sino para hacer a la gente disfrutar, así que este alto coste no influirá en los precios de las casetas, la entrada seguirá siendo libre y los precios se mantienen igual que el año pasado", expone Curtido. "Yo invito a todo el mundo a que acuda al recinto de Cortijo de Torres, que acuda a nuestras casetas y puedan disfrutar del 'fresquito' ", añade.

Respecto a las expectativas sobre la celebración de la Feria de Málaga 2023, Manuel Curtido expresa que están "muy contentos", pues se espera igualar el año pasado e incluso superarlo, aunque afirma que es difícil después de la "explosión" que hubo el año pasado.

Curso para el empleo de desfribiliadores

Otro de los elementos 'extra' que se encontrarán en las casetas de la federación son desfribiliadores. Para su empleo, la Federación de Peñas La Alcazaba ha organizado un curso que tendrá lugar el miércoles, 9 de agosto, a las 20.00 horas en la caseta de la federación. La entrada es totalmente gratuita y el acceso es libre hasta completar aforo, sin requisitos para poder asistir.

Además del curso, anunciaremos dónde se ubican estas máquinas para todo el que tenga que utilizarlas sepa donde están. "Es muy importante utilizar estas máquinas porque pueden salvar vidas", expresa Curtido.