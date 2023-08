El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este domingo que se hace "el esfuerzo máximo" en el transporte público de la ciudad para garantizar los desplazamientos a los malagueños y visitantes que acuden en estos días a la Feria, y ha afirmado que la idea "es crecer" en materia de movilidad.

Tras ser cuestionado por los periodistas por las largas colas y horas de espera en las paradas de taxi y autobús del Real del Cortijo de Torres, ha valorado las mejoras de este año al habilitar un espacio para taxis y otro para VTC, como servicio complementario, y la flota de autobuses de la EMT.

En cuanto a los autobuses, ha señalado que "hacemos el esfuerzo máximo", pero "no se pueden poner durante diez días 200 autobuses más porque eso no existe en ninguna ciudad, esa capacidad de respuesta puntual", por lo que "no podemos hacer milagros, esa es la realidad".

De la Torre ha dicho que él mismo usó el sábado el transporte público y "tardamos muy pocos minutos desde el Parque hasta la portada del Real, y así son todos los que van en la línea F, realmente es un servicio de una gran calidad, de una gran fluidez".

Este servicio, ha precisado, cuenta con 12 macrobuses híbridos tras la incorporación de los últimos diez, y la apuesta es que la flota total de la EMT "vaya creciendo, rozaremos los 300 autobuses y llegaremos a más". También ha apuntado a que se han ampliado turnos durante la feria y el personal va rotando para cubrir el máximo de horas.

Una solución, a juicio del alcalde, "es que vengan autobuses de unas ciudades que tengan menos movimiento en verano" pero ha reconocido que "eso no es fácil de improvisar".

Ampliar los horarios de taxi

Por otro lado, en cuanto al servicio de taxis, "se ha pedido que hagan el máximo servicio horario", y ha apuntado a que "podrían crecer a lo mejor en el tema de personal asalariado, que pudiera complementar las horas de los propios taxis". Esta idea "tampoco es fácil para un periodo concreto" como es la Feria, porque habría que tener entonces una demanda muy sostenida todo el años, ha explicado.

En relación con el servicio que prestan en el Real del Cortijo de Torres, el alcalde ha precisado que se ha organizado para que taxis y VTC tengan un espacio propio cada uno de paradas. "Y creo que ayer las esperas fueron en taxis bastante inferiores a lo que pasó el año pasado, que no estaba organizado esta dualidad de taxis y VTC, que conviven y que dan respuesta cuando los taxis, por razones ya de su horario, han terminado lo que consideran su jornada normal y no pueden seguir más tiempo".

Para el alcalde, al realidad es que esta fuerte demanda de transporte público "no existe todo el año" aunque la demanda de movilidad en taxi y VTC "es muy alta y los taxis lo dicen, que nunca han tenido una situación tan buena para su economía y nos alegra mucho que sea así".

Además, ha precisado que el turismo en Málaga "no es estacional, es muy permanente, con unos niveles muy altos de ocupación" y "todo eso se nota en la movilidad"; por lo que ha asegurado que "trataremos de que vaya lo mejor posible"; ha concluido.