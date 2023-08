La gran tarde de las escuelas. La reñida gran final del XVI Certamen Internacional de La Malagueta. Un gran acontecimiento para todos los públicos que despertaba pasiones en el colofón de la Feria Taurina 2023. No hay certamen con tanto respaldo popular, y de premio un puesto en la novillada picada del próximo año. Eso es lo que lo hace único.

El ganador fue el alumno de la Escuela Taurina de Valencia Simón Andreu, que se mostró resolutivo a la hora de afrontar los problemas. No era fácil, por pegajoso y quedándose corto. Quiso darle sitio, anduvo firme, pero el conjunto no pudo alzar el vuelo que habría deseado. Eso sí, a matar se tiró como un cañón, y eso le hizo puntuar con un trofeo.

Quiso poner un plus de emoción al sexto y último poniendo banderillas, el tercer par de cortas con exposición. Era un as que se guardaba bajo la manga, y que ponía al público muy a su favor cuando tomaba la muleta. Muy vertical, fue tirando con suavidad del animal con calidad y al que le cogió la distancia y velocidad para desarrollar tandas rotundas por ambos pitones con una clara influencia de su paisano el maestro Enrique Ponce. Formó un alboroto, emborronado exclusivamente con los aceros, lo que no le privó de pasear otro trofeo. Lo veremos en 2024.

Francisco José Mazo, de la Escuela de Albacete

También cortó dos orejas Francisco José Mazo, de la Escuela de Albacete, que era el encargado de abrir esta pelea de gallos. Se trata de un alumno ya cuajado, en puertas de su debut con picadores en su tierra. Con templanza a la hora de tomar las decisiones, supo darle el tiempo que requería este primer novillo de Reservatauro, noble y al que fue exigiéndole cada vez más. Cortó la primera oreja del festejo, a pesar de que la estocada cayó muy baja.

Tenía que dar aún más si quería ganar, y en segundo lugar se encontró un torito exigente. Con una embestida descompuesta, optó por poderle por abajo en un inicio genuflexo, aunque no siempre pudo imponerse a la incómoda embestida. Una vez más la efectividad con la espada fue clave, aún teniendo todos los defectos, para que sumara otra oreja,

Pedro Aparicio, de la Escuela de Jaén

Recibió elegantemente con una rodilla en tierra al segundo de la tarde Pedro Aparicio, de la Escuela de Jaén. No era un novillo de triunfo, paradete y, sobre todo, sosote. Le cogió el aire que requería para sacar tandas con mucho temple por ambos pitones, y sin concesiones de cara a la galería. El pinchazo previo a la estocada penalizó para dejar el premio de consolación en una vuelta al ruedo.

Apretó en el recibo capotero al quinto, con una larga cambiada y llevándoselo a los medios con templadas verónicas. Tenía que ir a por todas para optar al premio, y en la faena de muleta mostró una versión más arrebatada, pero no por eso de menos calidad. Bien colocado, llegó a un tendido que lamentó sus fallos con el descabello. Otra vuelta al ruedo de consolación que no refleja su buena actuación.