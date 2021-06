1 Clichés

La noche antes de que me pusieran la primera dosis de la Pfizer sueño esto: entro en la consulta de enfermería y me doy cuenta de que allí están todos los directores y directoras cuyas películas no han salido muy bien paradas en mis críticas; me esperan, con ropa de enfermeros, claro, y hablando bajito entre ellos para decidir quién me pone el jeringazo. Finalmente, uno es el elegido, no logro distinguir su cara; se acerca y me dice: «Tanto que tú hablabas de los clichés de mi película y ahora tu sueñas esto, un puro cliché». Pues, la verdad, tenía razón.

2 El momento más tenso a la hora de entrevistar a un director de cine

Me gusta cuando los directores preguntan a quien les va a entrevistar si ha visto la película y si, en caso afirmativo, le ha gustado. El problema es cuando: primero, la has visto; segundo, la has detestado. Pero en los otros casos, cuando el filme te ha encantado, es un verdadero placer decírselo a quien lo firma. Me cuenta nuestro ínclito Eduardo Parra que Carol Rodríguez, la directora de Chavalas, se lo preguntó mientras se sentaban para iniciar el diálogo. Y que cuando oyó que le había encantado y porqué, casi se puso a llorar de la emoción.

3 Las Rodríguez

Por cierto, ¿podrían estar las Biznagas repartidas entre dos mujeres apellidadas Rodríguez: Ainhoa, la directora de Destello Bravío, y Carol?

4 La cuota fashion de la jornada festivalera

La actriz Ester Expósito no necesita películas ni series que traer; ella se trae a sí misma y la lía en la alfombra roja, por la calle, donde sea. Directa desde Milán, donde participó en un evento de Bvlgari, se puso un Óscar de la Renta (supongo, eso es lo que dicen los expertos en estas cosas) y la protagonista de Élite se hizo con todos los flashes. Hala: ya está cubierta la cuota fashion por hoy [Nota: qué pena, Ester, que hayan quitado el Premio Belleza Comprometida, que si no te lo llevabas de calle]

5 Málaga, bandera, Bandera

Sí, en el discurso de agradecimiento por el reconocimiento de Málaga Cinema, el actor Manuel Bandera aseguró que en sus 30 años de carrera siempre ha llevado «a Málaga por bandera».

6 No pudo ser la broma más perfecta

Vámonos lejos de Málaga por una pildorita: se ha abierto la caja del Instituto Cervantes en la que Luis García Berlanga dejó un pequeño y misterioso legado. Ahora, en el año de su centenario, se ha abierto y resulta que lo que contenía es el guión de ¡Viva Rusia!, la cuarta parte de La escopeta nacional. Más de uno y de dos especularon con esta magnífica escena: las instituciones y herederos de Berlanga abriendo la caja fuerte y encontrándose un puñado de tarros con todo tipo de variedades de pelo púbico.

7 José Alba: el pecado está en todos lados

Que Canco Rodríguez y Vicky Luengo están en dos películas, que Carolina Yuste, en tres, pero ojo con el malagueño José Alba, de Pecado Films, que ha presentado en 48 horas Sevillanas de Brooklyn, un avance de El universo de Óliver y el documental La flota de Indias. Pues no está nada mal...