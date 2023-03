El actor algecireño Manolo Solo recibió ayer del director general de Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juande Mellado, y de la directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión, Isa Cabrera, el Premio Talento Andaluz que Canal Sur Radio y Televisión (CSRTV) concede en el marco del Festival de Málaga.

El galardón, que cumple este año su octava edición, es un reconocimiento al trabajo cinematográfico de Solo, ganador de un Goya y dos premios de la Unión de Actores al mejor actor de reparto de cine. Solo, que además es licenciado en Ciencias de la Educación, es uno de los actores más reconocidos del cine nacional. Su versatilidad, junto a su credibilidad, hace que haya sido requerido para actuar en una gran cantidad de producciones nacionales, como Tarde para la ira (que le valió el Goya al Mejor Actor de Reparto), La isla mínima y series como Hospital Central, El ministerio del tiempo o Arde Madrid.

«Éste es uno de los momentos en el que me siento querido; mis primeros trabajos remunerados fueron en Canal Sur; tuve un papel pequeño en una serie que se llamó Castillos en el Aire, donde repetí hasta 25 veces una escena de lo nervioso que estaba». «Me empecé a sentir actor profesional de la mano de Canal Sur», recordó Solo ayer. «En todos estos años desde hace 23 que empecé, han pasado muchas cosas, pero éste es el trabajo que más me gusta hacer. Me considero un privilegiado de poder hacer lo que me gusta», continuó. Según Solo, se ha «pegado muchas caídas» pero siempre se ha vuelto a levantar por lo que, aseguró, y está «muy contento con su trayectoria».

El director general de RTVA, por su parte, destacó del premiado su versatilidad pero, «sobre todo, es un hombre de la cultura. Tiene solidez y solvencia profesional por encima de todo; su trayectoria es más que merecedora de este premio».