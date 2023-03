Pablo Maqueda utiliza la obra de teatro de Paco Bezerra "Grooming" como base para profundizar en el uso perverso de las redes y visibilizar cómo internet puede ser "un campo salvaje para depredadores en una sociedad que permite que una niña de 15 años sea una presa fácil para cualquier agresor".

"Internet me interesa pero sobre todo por cómo ha cambiado nuestras vidas para mal, estamos más conectados que nunca pero nuestras relaciones son vacías, superficiales", explica a EFE el director del documental "Dear Werner", que compite con 'La desconocida' en la Sección Oficial del 26 Festival de Málaga.

En la película, que llegará a cines el 9 de junio, se ve cómo Carolina (Laia Manzanares), una joven ingenua y encantadora, se encuentra con Leo (Manolo Solo), al que ha conocido a través de un chat: ella se paraliza al verle porque esperaba a un chico de 16 años.

"Me interesaba plantear un personaje como el de Leo sobre el que no hay discusión posible, no hay fisuras, no hay debate: lo terrible de su personaje está ahí, pero una vez tenemos esa convención ya clara -señala Maqueda-, vamos a intentar rascar en esa oscuridad que hay dentro".

"Carolina se presenta como un personaje vulnerable, una niña desprotegida, inocente, ingenua y que poco a poco se va viendo que a lo mejor no lo es tanto, comenta con EFE Laia Manzanares.

Ella, apunta, "es una chica confiada que se encuentra con un monstruo, algo cotidiano, porque en internet -afirma la actriz catalana- puedes encontrar cosas maravillosas, pero también puedes mentir, engañar, corromper y Carolina es una de las tantas víctimas del 'grooming', del ciberacoso".

Leo nunca deja de ser un monstruo, nada justifica que lo sea y por muchos monstruos peores que tú que existan, tú no dejas de ser un monstruo. "Que no seas el peor de los monstruos no significa que dejes de serlo", sentencia la actriz, conocida por series como "Merlí" o "Estoy vivo" o la película "El reino".

Manzanares confiesa que las redes le dan "muchísimo miedo" y que ha terminado desconectándose "justo por eso, por la parte negativa que conllevan".

"Recuerdo cuando era pequeña una página que se llamaba 'chat roulette' que era como una 'webcam' aleatoria que te iba saltando gente y estar con unas amigas viendo cosas muy dañinas y que algunas de ellas les gustara jugar un poco con los límites, justo -también- por sentirte poderosa, adulta, libre".

"Y lo veo ahora con distancia y pienso madre mía, qué peligro, cuanta violencia se esconde detrás de un chat anónimo. Cuando tienes 13 o 14 años y desconoces todo de la vida se te acaban comiendo con patatas y puedes sufrir mucho", sentencia la actriz catalana.

Maqueda es consciente de que la historia "duele" y es complicada: "Sabía que el tema podía incomodar pero no me asusta", señala, y agrega que lo importante para él era que no dejase a nadie indiferente, "para bien y para mal".

"Creo que nos hemos acostumbrado a una cierta cultura que nos da la razón y que nos justifica nuestras convicciones morales; yo no vengo a dulcificar nada, vengo a poner un espejo. Esta realidad está ocurriendo y en este parque donde estás disfrutando de tu vida quizá a escasos metros está ocurriendo algo terrorífico", advierte.

Su intención era "hacer un 'thriller' a plena luz del día, en un Madrid lo más soleado posible e, incluso, arrancar la historia desde un punto de vista muy costumbrista"; ahí, dice, "está la referencia a Michael Hannecke y a títulos como 'Código desconocido' que han conseguido generar en mí una inquietud tan grande precisamente porque estaba viendo una ciudad tan real como la que yo vivo".

Manzanares, que dota a su personaje de una ductilidad increíble, avisa al espectador: "Donde ves fragilidad, también puede haber mucha fuerza, mucho poder; o sea, no te fíes del aspecto de las personas".