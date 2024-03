Emi Huelva: "Tuve la suerte de vivir todo a su lado, Elena nos dio una lección de vida"

'Mis ganas ganan' era la frase que acuñó la joven influencer Elena Huelva para afrontar su enfermedad, el sarcoma de Ewing, y que ahora titula un documental sobre su vida que se estrenó ayer en el Festival de Málaga. Elena conmovió e inspiró a muchas personas por su naturalidad al contar su día a día. Pudo llegar a tantas personas gracias al poder de las redes sociales, en las que siempre dio una lección de coraje y valentía. Hemos hablado con la hermana de joven, Emi Huelva y con el director del documental, José Luis Hernández Arango, que nos cuentan un poco más acerca de Elena, su enfermedad, valentía y del documental que se estrenará a principios de abril.

¿Cómo nació la idea del documental?

José Luis Hernández Arango: Yo seguía el proceso de Elena a través de las redes sociales y cuando me enteré de que había fallecido, me impactó muchísimo la noticia. Sabiendo un poco como es este tema de las redes sociales, intuía que su historia con el tiempo se iba a borrar y aunque ella había escrito un libro yo tenía esa inquietud para poder seguir dando voz a su lucha.

¿Cómo fue el proceso a la hora de realizar el documental? Puesto que realmente ha debido ser un rodaje que se ha grabado poco después del fallecimiento de Elena.

J.L.H.A: Fue algo rápido, a los quince días de su partida, le escribí a Emi, la hermana mayor de Elena, a través de Twitter comentándole que me gustaría llevar este proyecto adelante. Ella me pidió tiempo. Cuando pasaron unos meses, más concretamente en el mes de marzo, volví a escribirle, ya que la convocatoria de documentales que llevan a cabo tanto Canal Sur como TVE de forma anual son en esa fecha y necesitaba una respuesta, ya que era en ese momento o no podríamos haberlo llevado a cabo.

¿Hay algo que Elena quisiera dar voz además de toda su lucha que os dijera que lo siguierais por ella?

Emi Huelva: Sí. Me pidió que continuase con lo que ella empezó y no podría terminar y eso es lo que estoy haciendo tanto como con el documental, como en redes, como con otros muchos proyectos de fundaciones. Terminé la segunda parte del libro, contado desde mi persona, mi experiencia y realmente todo lo que nos ha pedido se cumplirá, lucharemos porque se cumpla.

¿Qué tienen pensado hacer con el dinero que se recaude con este documental?

E.H.: Lo que se recaude en taquilla, el tiempo que esté en cines, será para la Beca de Elena Huelva [creada por la Fundación Juegaterapia y el Grupo de Investigación en Sarcomas para sumar fondos dedicados para investigar en la enfermedad]. ¡Así que todo el mundo al cine que cada granito de arena cuenta!

Emi, ¿cómo recuerda la personalidad de su hermana pequeña? ¿Se puede ver en el documental?

E.H.: Ella era una persona optimista y alegre a pesar de todas las adversidades que la vida le puso por delante. Se puede ver en el documental, es importante que la gente sepa que este documental es emotivo, pero no es triste, se muestra todo como Elena era, una persona llena de fuerzas y alegre.

¿Qué es lo que más destacan de los testimonios que se pueden ver en el documental?

E.H.: Yo diría lo que dice Manuel Carrasco: "Fíjate que he conocido a muchas personas a lo largo de mi carrera y nunca a nadie como Elena, lo de ella no se ve todos los días". Es una frase que me llena mucho porque es verdad, como yo también cuento en mi libro, que tuve la suerte de vivir todo a su lado, Elena nos dio una lección de vida. Mi hermana le ganó a la vida cuatro años y por eso siempre estará presente su lema, 'Mis ganas ganan'.

J.L.H.A.: El mensaje que más me impactó no está en el documental. Una doctora me dijo que Elena, por la gravedad de su enfermedad, tendría que haber fallecido antes pero que su fuerza le llevó a vivir más tiempo.