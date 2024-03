Pildoritas festivaleras (III)

1 Jorge Sanz y Belén Esteban... ¿qué?

Jorge Sanz, que está desatado con sus tres películas en el Festival de Málaga, ha hablado por primera vez sobre el supuesto affaire que mantuvo con Belén Esteban (al parecer, era una pregunta que llevaba décadas flotando en el aire; yo, ni idea). «Fuimos amigos y salimos juntos alguna vez, pero nada de un affaire. Es una mujer que se ha hecho a sí misma y se ha echado la vida a la espalda y a mí ese tipo de gente me cae muy bien, pero nunca he seido pareja suya». Y ha dicho (corto y pego directamente del teletipo de Europa Press): «Entonces Belén era un monumento, lo sigue siendo, pero vamos, que sí». A ver, a ver: «Vamos, que sí». O sea... El teletipo termina así: «Sorprendido él mismo por haber hablado de esto, Jorge dijo: Vaya charco en que me acabo de meter».

2 La estrella

Naiara, la flamante ganadora de la más reciente edición del talent show de Prime Video Operación Triunfo, fue la estrella absoluta de la jornada del sábado. Durante todo el día, la tarde y la noche, numerosos fans la estuvieron esperando en Hotel AC Málaga Palacio, en la alfombra roja y por donde quiera que se moviera para hacerse fotos con ella, chillarle lo guapa que es y esas cosas. Algunas hasta encargaron a Casa Kiki una megapalmera especial para regalársela.

Naiara, con la malagueña Salma, y la palmera. / @laadealejandra

3 A los que desprecian a los influencers y derivados...

A colación de lo anterior: si a la gente del cine les molesta tanto que cantantes como Naiara o influencers como las hermanas Mangriñán copen la alfombra roja del certamen malagueño, dos cosas: primera, este año Bad Bunny será uno de los presentadores de premios de los Óscar; y segunda, a lo mejor los influencers y derivados eclipsan a los intérpretes de cine y televisión porque la mayoría de las veces éstos, los actores y actrices, tienen menos gracia que un ataúd con pegatinas.

4 Stalker justiciero

No me gusta ver películas españolas sobre asistentas del hogar porque luego, cual stalker digital, me pongo a ver las cuentas de Instagram de los directores y productores y me entran los calores.

5 Profeta en su tierra 15

El malagueño Antonio de La Torre recordó que su primera alfombra roja fue en el festival de su tierra, cuando apenas nadie lo conocía «cuando hacía un papel de obrero tres o tipo deprimido 8 o parroquiano 5»

Antonio de la Torre, este domingo. / Daniel Pérez

6 El tuit del día

David Ingelmo escribe en su cuenta de X/Twitter (@davidingelmo) sobre una peripecia de ayer: «Haago una pregunta a Carmen Machi en la rueda de prensa de Tratamos demasiado bien a las mujeres, me busca con la mirada, yo levantando haciendo señas, y me dice: ¡Ah, si creía que eras un trípode!. Toda la sala riéndose».

7 Mujeres a la palestra

Esta edición del Festival de Málaga, que yo sepa, se han estrenado o se van a estrenar cuatro cortos debut de populares actrices de nuestro cine: los de la fallecida Itzíar Castro, Sala Sálamo, Lucía Jiménez y Marta Etura.