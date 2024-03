Pildoritas festivaleras (VIII)

1 Una retrospectiva sin retrospectiva

No acabo de entender que al director de cine argentino Marcelo Piñeyro le dé el Festival de Málaga su Premio Retrospectiva sin que el certamen haya recuperado ninguna de sus películas en sus sesiones. La cosa es aún más rara todavía: resulta que muchas de las cintas de Piñeyro se repusieron en su país el año pasado, por lo que rastrearlas para ofrecerlas en Málaga no habría demasiado difícil.

2 Creando recuerdos

Desconocía que la serie Culpa Mía (Netflix) fuera tal éxito entre los y las adolescentes. Resulta que ayer una de las actrices más buscadas por los chicas y chicas era Gabriela Andrada, protagonista de la citada ficción, a la que yo no tengo el gusto de conocer ni de nombre. Que, además, resulta que es hija de Minerva Piquero (que sí me suena más porque es de mi época, claro). Tengo que actualizarme.

Gabriela Andrada, haciéndose selfis. / @mercyonangel

3 Qué agobio

La foto que ilustra esta pieza la podríamos titular 'Retrato de una actriz popular agobiada por la peña sacándole fotos' (con Piti Alonso protegiéndola). La cara de Blanca Suárez lo dice todo.

Otra imagen de la llegada de Suárez al photocall del Muelle Uno. / Gregorio Marrero

4 Críticos duros

Sé que algunos de los miembros de la comunidad del cine se quejan de los palos que les caen en las críticas de diversos medios de comunicación (tampoco demasiados, no se crean). Espero que no miren mucho Letterboxd o las redes sociales, porque ahí sí que se atiza de lo lindo. Rescato aquí algunos de los muchísimos comentarios que más me han llamado la atención sobre algunas de las películas del Festival de Málaga: «Llover, llueve» (sobre Lluvia), «Eraserhead baby cameo» (sobre Yana-Wara), «La trama me encantó pero los dos me parecieron exasperantes. Los felicito» (sobre Los terrenos), «Valoro muchísimo a Salvador Simó como director y artista… Pero vaya película de Clan se ha marcado mi colega» (sobre Dragonkeeper), «La ciénaga mal» (sobre Golán), «Un 1 porque se grabó al lado de mi pueblo porque TELA» (sobre Un hípster en la España vacía), «Una semana en el motor de un autobús (Taylor’s version) (sobre Segundo premio) y «Yo me preocuparía más porque mi esposo use TODOS los dias la misma ropa que porque me haya puesto los cuernos la verdad» (sobre Un pájaro azul). ¿Lo ven? La verdadera maldad está ahí fuera, no precisamente en las redacciones...

5 Apoyemos el cine argentino

Como ya lo hicieron los cineastas argentinos presentes en la pasada edición del Festival de San Sebastián, sus colegas que participan estos días en las diferentes secciones del certamen malagueño se han juntado y han dejado constancia de su pesar por las tremebundas políticas de su presidente, Javier Milei (me da cosa ponerlo en negrita, pero el libro de estilo me obliga). Sé que hubo compañeros de profesión españoles que estuvieron por ahí (por ejemplo, Pilar Távora) pero, repito, echo de menos apoyo de la comunidad cinematográfica española respecto a un problema que nos incumbe a todos. ¡Que estamos en un festival de cine en español!