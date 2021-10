Se acerca el Puente de Todos los Santos y los malagueños se preparan para disfrutar de tres días de fiesta. El puente viene cargado de planes por toda la ciudad, y La Opinión de Málaga hace un repaso de la agenda de actividades que se llevarán a cabo durante este último fin de octubre, para poder pasarlo en grande con los planes más originales.

Sábado, 30 de octubre

Procesión Magna

A pesar de los riegos de lluvia, la procesión Magna "Camino de la Gloria" sigue en pie para este sábado 30 de octubre con motivo del centenario de la Agrupación de Cofradías. Los malagueños podrán inaugurar este puente con una de las celebraciones más esperadas por todos los cofrades, tras casi dos años sin procesiones. La primera hermandad en entrar en el recorrido oficial a las 16.30 horas y el paso de la última por ese mismo punto será a las 21:30 horas. Aún así, fuera de recorrido habrá procesiones en la calle desde las 13:30 horas del mediodía hasta las 03:00 horas de la madrugada del domingo. Puedes ver la guía completa aquí.

"Don Juan Tenorio"

Como es tradición en la víspera del Día de Todos Los Santos , no podía faltar la representación del clásico "Don Juan Tenorio". La caja Blanca volverá a acoger un año más la obra José Zorrilla. Una obra adaptada y dirigida por Cristina Navarro, de la compañía Comediantes Malagueños Teatro, que continúan con su objetivo de acercar al público de todas las edades este clásico para que no quede en el olvido. El precio de la entrada es de 10€, y habrá una función tanto el sábado como el domingo a las 20 horas, y el lunes a las 19 horas.

Autocine de Málaga

El Autocine de Málaga Metrovacesa se une a la celebración del día de los muertos con una programación especial dedicada a Halloween. El sábado 30 se podrá disfrutar de "La Familia Adams 2" a las 21:30 horas, y la noche de Halloween se proyectará "Pesadilla antes de Navidad" a las 22 horas. Además, durante el día se podrá disfrutar del Rita’s Brunch, una terraza al aire libre con espectáculos musicales en directo, pista de baile, concursos de disfraces y experiencias gastronómicas.

Para los más pequeños

Para celebrar Halloween con los más pequeños de la familia, la Térmica organiza una fiesta monstruosa con Imulandia con todos los monstruos y criaturas mágicas de las leyendas españolas. La actividad será desde las 11 hasta las 12.30 horas, el precio es de 10€ por persona. Más información en la página web de la Térmica. Otra opción para disfrutar de la mañana de este sábado 30 en familia es pasarla cocinando. Cooking Málaga organiza un taller de cocina para niños especial de Halloween. La actividad está diseñada para que se diviertan tanto los niños (de 6 a 12 años) como los padres, desarrollando la creatividad. trabajando los buenos hábitos alimentarios y descubriendo deliciosas recetas. El precio es de 15 euros por participante y tendrá lugar en la sede de Cooking en Pedregalejo.

Conciertos

La sala Unicaja de Conciertos María Cristina acogerá este sábado, a las 12 horas, el concierto "Halloween en familia" a cargo del Proyecto Orquestal Promúsica de Málaga. Este recital especial de Halloween reunirá a la Joven Orquesta, la Orquesta Escuela y la Orquesta de Cámara de Promúsica en un espectáculo para que toda la familia disfrute de un concierto único para la ocasión, en el que se interpretarán populares temas relacionados con la celebración de Halloween. Las entradas a la venta en la web de Uniticket.

Jazz

Durante estos días, además de las caretas y monstruos, la ciudad se inundará de jazz con la llegada de 'El Festival de Jazz...en tu zona' una serie de conciertos al aire libre por todos los distritos de Málaga, entre el 29 de octubre y el 7 de noviembre. El sábado 30, a las 17 horas, actuará Javier Denis Grooving en el parque Manuel Navarrete de Palma-Palmilla. La actividad es de libre acceso y está promovida por el Teatro Cervantes, con la colaboración de las Juntas de Distrito y la Fundación "la Caixa".

DOMINGO, 31 de octubre

Halloween con los más pequeños

Para pasar la mañana del día de los muertos Acuario Teatro lleva a La Cochera Cabaret la comedia terrorífica "De miedo" para que los niños y niñas de 4 a 11 años, junto con sus padres, disfruten del noche de Halloween. Por la tarde, a las 17 horas, el Muelle Uno se transformará en un terrorífico escenario repleto de monstruos, criaturas marinas y caramelos para celebrar Halloween gratis en familia con los niños de la casa. Los más pequeños podrán disfrutar de un photocall, una yincana interactiva con premios y un truco o trato en los establecimientos del centro.

Visita con Tenorio al cementerio de San Miguel

La noche del 31 se podrá visitar el Cementerio Histórico de San Miguel de una manera única e irrepetible. Eventos Historia organiza una visita nocturna guiada y teatralizada sobre la obra de José Zorrilla, Don Juan Tenorio, en el Cementerio San Miguel. El precio de la ennrada es de 8€ y se realizarán pases a las 20.00, 21.15, 20:30h. y 20:45h.

Un terrorífico Jardín de la Concepción

Continuando con las visitas teatralizadas, el Jardín de La Concepción se transformará en la noche de los muertos en un internado abandonado al que regresan unos antiguos alumnos traumatizados por su pasado en esa institución. El recorrido dura una hora y habrá varios turnos desde las 19 hasta las 23:30 horas. El precio de la entrada es de 18 euros para adultos y 15 euros para niños.

La mañana del domingo, el jardín organizará también una yincana para toda la familia en la que los participantes deberán encontrar, con la ayuda de distintos personajes de Halloween, los ingredientes para poder elaborar una pócima. La actividad comenzará a las 11:30 de la mañana y tiene un precio de 7,5 euros.

Halloween en Churriana

La Junta de Distrito de Churriana han organizado diversas actividades para disfrutar del día de Halloween. En la pista deportiva de las Pedrizas se convertirá se podrá encontrar un Scape room basado en el Universo Strangers Things, gafas de realidad virtual, pasajes del Terror (para mayores de 14 años) y un Photocall familiar. Dado que las plazas son limitadas, será necesario hacer una inscripción previa, que podrá realizarse esa misma mañana de (11 a 14 horas) en la pista de las Pedrizas.

Lunes, 1 de noviembre

Cementerio Inglés de Málaga

Después de un fin de semana lleno de procesiones, disfraces y sustos, toca rendir culto a los que ya no están en el Día de todos los Santos. Desde La Opinión de Málaga os ofrecemos como plan para la mañana del lunes visitar el emblemático Cementerio Inglés ubicado en Paseo de Reding, en le barrio deLa Malagueta. Levantado en 1831, en honor a San Jorge, este peculiar cementerio el primer camposanto protestante construido en España, en el que se encuentran ilustres personalidades como Jorge Guillén o Gerald Brenan.

Exposiciones

Otro posible plan para este lunes festivo, es pasar la mañana disfrutando de alguno de los numerosos museos de la ciudad de Málaga. El Museo Picasso y el Museo Pompidou son algunos de los que mantendrán abiertas sus puertas a pesar de la festividad.

Teatro

Para clausurar este puente en el Teatro Cervantes ofrece varios espectáculos. A las 19:00 será la actuación de danza "Sombra Efímera II", de la compañía de Eduardo Guerrero, donde se mezclan las artes contemporáneas del movimiento con la tradición del flamenco y las artes plásticas y visuales. Una hora más tarde, a las 20 horas se podrá asistir a El Legado de “El Zar”, una interpretación de violín en honor a los maestros Ysaÿe, Vieuxtemps y Wieniawski.