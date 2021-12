Unicaja Banco y los sindicatos con presencia en la entidad financiera seguían negociando en la madrugada de este viernes, al cierre de esta edición, para tratar de alcanzar in extremis un preacuerdo relativo al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la entidad financiera. Las negociaciones entre ambas partes se prolongaron durante toda la jornada de ayer al ser el último día antes que expirara el plazo del periodo formal de consultas. Los sindicatos UGT, CIC y CSIF anunciaron al filo de la medianoche avances en la negociación y desconvocaron la huelga prevista para este viernes, 3 de diciembre, pero las otras dos centrales presentes en la mesa negociadora, CCOO y CESICA no se sumaron a esa desconvocatoria, alegando que pese a los avances, pero había un preacuerdo que justificara no secundar el paro.

La jornada de ayer jueves resultó de nuevo muy intensa para la plantilla de Unicaja Banco, que respaldó de nuevo de forma masiva la jornada de huelga convocada por los sindicatos, con un seguimiento del 91%. En el caso de Andalucía, CCOO elevó el respaldo al 97,5%, en Extremadura al 97%, en Castilla y León al 96,25%, en Castilla-La Mancha al 84% y en Cantabria al 80%. Coincidiendo con la jornada de huelga, hubo también concentraciones en Málaga, Almería, Granada, Salamanca, León, Cáceres, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Jaén, Santander, Valladolid y Madrid. Fue la segunda jornada de huelga tras la vivida el pasado 26 de noviembre, que tuvo un seguimiento del 93%. Los sindicatos piden que el criterio de adscripción al ERE para las bajas y la movilidad geográfica sea exclusivamente la voluntariedad y que se incrementen los porcentajes de indemnización ofrecidos. La entidad pretende con el ERE el cierre de 395 oficinas y la salida de 1.513 trabajadores (1.005 de oficinas 508 de servicios centrales). A ello se suman, ya fuera del ERE, unas 1.200 prejubilaciones que ya estaban pactadas (730 que estaban en excedencia en Liberbank y 437 de la antigua Unicaja Banco, con los que se ha alcanzado un acuerdo. Así, el banco tiene previsto reducir su plantilla en un total de unas 2.700 personas. Por otro lado, el Parlamento de Andalucía aprobó ayer una proposición no de ley (PNL) presentada por el grupo socialista relativa al apoyo a los trabajadores ante el ERE. La PNL salió por unanimidad en los puntos 2 y 5, y se aprobaron por mayoría los puntos 1,3 y 4 por 16 votos a favor y dos en contra. El Grupo Parlamentario del PSOE esgrimió el «marcado perfil andaluz» de Unicaja, con sede en Málaga, «la proximidad física de sus red de oficinas, la fortaleza financiera y el negocio, que ha permitido focalizar la gestión personalizada en los clientes, y eso lo hacen sus trabajadores». En opinión del PSOE, el Gobierno andaluz «tiene que estar del lado de la entidad bancaria andaluza por excelencia», por lo que instó al Parlamento «a que trate de fomentar el consenso y el debate» para que la dirección «rehúse de las soluciones propuestas». Por su parte, el grupo del PP pidió «máxima transparencia en el proceso de negociación», al tiempo que recordó las declaraciones del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, en el sentido de que la Junta «será beligerante en este asunto». Unidas Podemos por Andalucía (UPporA) criticó el hecho de que la entidad obtenga «beneficios multimillonarios» y quieran dar salida a 1.513 trabajadores. «Unicaja es su obra social y las miles de oficinas que se reparten por barrios y pueblos», dijo. Ciudadanos subrayó que la «autoridad competente» en este conflicto laboral para mediar es el Gobierno central, «no es competencia de la Consejería de Empleo»; aun así, «pedimos un esfuerzo para que el ERE afecte al menor numero de personas posible». Por último, Vox rechazó «el tratamiento que está dando Unicaja a sus trabajadores, que siempre se han caracterizado por un trato extraordinario a la ciudadanía y un modelo cercano». Partidos y sindicatos arropan la presentación de la plataforma "Salvemos Unicaja" de Moreno Brenes La presentación de la plataforma ciudadana «Salvemos Unicaja» estuvo arropada ayer por representantes de los partidos PSOE, Unidas Podemos, PP y Cs y los sindicatos CCOO y UGT. Esta organización, que se ha constituido en Málaga para garantizar la vinculación territorial de Unicaja Banco a la ciudad, está impulsada por el profesor de Derecho de la UMA y exconcejal de IU Pedro Moreno Brenes, que reiteró la petición de dimisión del presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel. Brenes estuvo acompañado por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada (Cs), la portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles; las concejalas Begoña Medina y Alicia Murillo, del PSOE y la coordinadora de IU Málaga, Remedios Ramos. Según Moreno Brenes, «el pez chico se ha comido al grande», en referencia a Liberbank y Unicaja, y pide a los dirigentes del banco que «se dejen de poner de perfil» y retomen la «dignidad de la gestión» de la entidad. Cree que si Medel no dimite, el Patronato de la Fundación debe reunirse para sustituir a Medel, que se nombre a otro presidente y Unicaja «encauce otro futuro». «Salvemos Unicaja» acumula ya cerca de 8.000 adhesiones (la mayoría a través de change.org y una minoría por el correo electrónico habilitado por el profesor). La representante de CCOO, Rosario Orozco, criticó el «pacto antinatura» entre la Fundación Unicaja y los antiguos representantes de Liberbank y la de UGT, Rebeca López, recalcó que Unicaja «venía siendo el emblema de Málaga y Andalucía y nos la están robando». Partidos y sindicatos arropan a la plataforma «Salvemos Unicaja»