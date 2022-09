Vía libre para Repsol: El juez rechaza las medidas cautelares solicitadas por Bosque Urbano

Vía libre para la subasta de los antiguos terrenos de Repsol. La Gerencia de Urbanismo ha recibido un auto judicial en el que se desestiman las medidas cautelares solicitadas por la plataforma Bosque Urbano, que pedía la paralización de la venta de las cinco parcelas municipales en las hay proyectadas tres torres de 28, 30 y 32 plantas.

El concejal de Urbanismo, Raúl López, ha explicado que el juez considera que el planeamiento "está en vigor, es perfectamente legal y que no puede más que desestimar las medidas cautelares". Cabe recordar que esta subasta lleva en suspenso desde el pasado junio, cuando la Mesa de Contratación de la Gerencia de Urbanismo decidió aplazar el procedimiento ante el recurso planteado por Bosque Urbano y que fue admitido a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº4 de Málaga.

Esta resolución judicial supone la reanudación del proceso de venta de los terrenos aunque no será inmediato; Urbanismo se da un plazo de, al menos, un mes para notificar a todos los licitadores el fallo, además de que debe dejar un plazo de audiencia a los interesados. Cumplidos todos los trámites, se volverá a convocar, por tercera vez, la Mesa de Contratación.

En cuanto a si este pleito que se abrió el pasado junio ha podido generar cierta inseguridad jurídica entre las promotoras aspirantes a construir las torres y la zona comercial, López lo descarta con rotundidad: "La inquietud se genera cuando alguien hace algo que está mal, nosotros siempre hemos trasladado que estamos haciendo lo que la ley dice, estamos ejecutando lo que el planeamiento de hace más de diez años está en vigor. Cualquiera que no estuviera de acuerdo con este planeamiento ha tenido años para poder denunciarlo. Sin embargo lo hacen cuando vamos a enajenar algo para paralizarlo. Con lo cual, yo creo que la intención es clara".

El edil de Urbanismo ha insistido en que el ente municipal no ha realizado "ninguna actuación irregular" porque cumple con el Plan General de 2011 en el que se indica que esa parcela tiene uso residencial. "Es una noticia muy interesante para la Gerencia porque básicamente lo que propone es que el ayuntamiento estaba haciendo las cosas bien y que evidentemente no estamos haciendo ninguna actuación irregular como estos señores han denunciado, anunciado y publicado, y donde se ha recogido en muchos medios, donde parecía que el ayuntamiento estaba enajenando algo que no podía".

Desde la Plataforma Bosque Urbano aseguran que aún no han recibido el auto por lo que no harán declaraciones hasta examinar el contenido del fallo judicial.