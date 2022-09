La llegada del metro al Centro de Málaga se retrasa: amplían dos meses el contrato de las pruebas de seguridad

La llegada del Metro al Centro de Málaga se retrasará mucho más allá de la Feria y del mes de septiembre, quizás hasta noviembre, aunque no hay una fecha clara en el horizonte tras los últimos anuncios de la Junta de Andalucía.

Después de que las pruebas de seguridad en la nueva vía que une las estaciones de Guadalmedina -inaugurada el pasado abril aunque no está en funcionamiento- y la de la Alameda Principal hicieran imposible cumplir con la promesa del Gobierno andaluz de que los malagueños podrían ir a la Feria este año en metro, estos test siguen retrasando los plazos marcados por la Junta.

Tampoco será este mes, que casi ha terminado, como anunció el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Lo comunicó precisamente en una visita al inicio de los ensayos de seguridad a principios de año, en la que defendió: "Lo que está claro es que si no es en agosto será en septiembre".

El nuevo retraso en la inauguración de este tramo de un kilómetro se ha confirmado hoy después de que la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía haya prorrogado hasta el 23 de noviembre el contrato con la UTE Acciona-Sando, encargada de la construcción de las instalaciones y la arquitectura requerida en las líneas 1 y 2, en el tramo Guadalmedina-Atarazanas.

Una ampliación, por cierto, que no supone un incremento de presupuesto, el cual se mantiene en 35,5 millones de euros (con impuestos).

Según explican desde la Consejería de Fomento, aunque las obras ya están terminadas, los técnicos de la UTE deben seguir presentes mientras duren las pruebas de seguridad por lo que tanto el contrato de obras como el de estos ensayos deben ir "en paralelo".

No obstante, las fuentes consultadas recalcan que la ampliación del contrato dos meses no quiere decir que el fin de estos ensayos se vayan a extender necesariamente hasta noviembre, sino que pueden finalizar antes. Por eso, desde Fomento no se atreven a dar nuevos plazos para la inauguración del suburbano. "La fecha es lo que diga Alstom", resumen.

Por tanto, pasado ya el verano, el suburbano se adentra en el otoño sin que haya un plazo seguro para la inauguración del nuevo tramo, más que la fecha fin del contrato, que será a finales de noviembre.