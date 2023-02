Casi 150 médicos acudieron a la reunión informativa sobre la sanidad privada convocada ayer por la tarde por el Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) bajo el lema ‘Por una privada digna y de calidad‘. El clamor fue unánime, los médicos de la privada piden mejores condiciones económicas, más tiempo para ver a los pacientes y mayor dignificación profesional.

La saturación en la sanidad privada en los últimos años ha generado un descontento generalizado de los facultativos: “Hemos llegado a un punto de no retorno. Desde el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, al que pertenece el Colegio de Málaga, se ha iniciado una ronda de negociaciones con las aseguradoras y no cejaremos en nuestro empeño de mejorar y cambiar el panorama actual. Es inadmisible que las compañías estén pagando 10 euros por consulta. No sólo es un retribución indigna sino que ese bajo coste implica que los médicos tengan que duplicar sus agendas lo que supone una merma en la calidad asistencial y perjudica a los pacientes”, manifestó el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro.

Negociaciones en marcha

Así, Navarro trasladó a los médicos presentes que la ronda de negociaciones con las aseguradoras se inició con un primer encuentro el pasado 30 de enero. El siguiente tendrá lugar el próximo 15 de febrero en Sevilla, día en el que primero hay fijada una cita con Adeslas y después con DKV Salud. Posteriormente, se irán establecimiento diferentes encuentros con el resto de las compañías con el fin de solicitar mejoras en las condiciones. El presidente del Colegio de Málaga es además vicepresidente 1º del Consejo Andaluz y participará de forma activa en la ronda de negociaciones, a las que llevará las sugerencias y propuestas que se pusieron sobre la mesa en la reunión informativa.

Más de 4000 médicos ejercen la privada en Málaga

El representante de Ejercicio Libre del Colegio, Carlos Bueno, destacó el papel que juega la sanidad privada en la provincia malagueña: «Málaga está a la cabeza en Andalucía en número de médicos que se dedican a la sanidad privada». Así, Bueno explicó que el Colegio mantendrá informados a los médicos de la privada de todos los pasos que se vayan dando.

“Según datos publicados por la patronal de los seguros (UNESPA) a final de 2022, casi medio millón de malagueños, el 30% de la población, cuenta con un seguro médico privado. Málaga es la tercera provincia en España con mayor actividad en la sanidad privada”, explicó Carlos Bueno ante sus compañeros.

Por su parte, el vicepresidente 2º de la corporación, José Antonio Trujillo, recalcó el papel de la corporación: «El Colegio siempre va a estar al lado del colegiado haciendo una labor de acompañamiento. Este tiempo es un tiempo para la negociación: somos muchos, estamos movilizados y se han dado todas las circunstancias para que este momento histórico para negociar», matizó. El Dr. Trujillo manifestó que el Colegio siempre ha alzado la voz en favor del médico y recordó la lucha de la corporación por incorporar el complemento de exclusividad para los colegiados que se dedican a la medicina mixta, cosa que finalmente se ha logrado.

En la mesa de la reunión informativa también estuvieron presentes la gerente de la corporación, Cristina Gutiérrez, y el jefe de la Asesoría Jurídica, José Enrique Peña, quien explicó que la directiva europea C/374/2022 sobre las condiciones laborales de los profesionales que trabajan por cuenta propia (autónomos) “podría favorecer que los colegios profesionales tuvieran competencias para negociar los baremos con las compañías, cosa que hasta ahora no ha sido posible debido a las restricciones que establece la Ley Ómnibus para las corporaciones de derecho público”. Aun así, recordó que los colegios siempre pueden ser figuras mediadoras.