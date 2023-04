Grandes firmas nacionales e internacionales aspiran a hacerse con el anteproyecto constructivo del recinto de la Expo de Málaga, cuyo desarrollo está condicionado a la elección de la ciudad como sede del evento.

Entre los siete licitadores admitidos -queda fuera un equipo por no cumplir con los plazos-, figuran arquitectos ya conocidos en la ciudad como es el estudio de Carlos Lamela, que participa en una UTE junto a Metrópolis para la Innovación y Desarrollo del Territorio SL y ARCS Estudios y Servicios Técnicos.

Entre los proyectos de Lamela figuran, por ejemplo, las Málaga Towers, los tres rascacielos que se están construyendo en Torre del Río, o el Tercer Hospital que se levantará junto al Civil.

Se presenta también el estudio de Luis Machuca, junto a Prointec y Dj Arquitectura. El sello de Machuca está detrás de grandes proyectos en Málaga como la sede de la Diputación de Málaga o la recuperación del Caminito del Rey. Recientemente ha ganado el concurso internacional convocado por el Ayuntamiento de Málaga para la peatonalización de la Plaza de la Marina.

Destaca la firma de Zaha Hadid Architects, el estudio de la arquitecta angloiraquí, ya fallecida, primera mujer con un premio Pritzker, que entre sus muchos proyectos se encuentra el diseño de uno de los edificios más emblemáticos de la Expo de Zaragoza, el Pabellón Puente.

El estudio danés BIG, Bjarke Ingels Group, participa en este concurso público con un equipo conformado por WSP Spain-Apia y HCP Arquitectos y Urbanistas. BIG ha diseñado para Urbania una de las torres, la de 32 plantas, que se construirán en los terrenos de Repsol.

De hecho, otra de las ofertas para hacerse con el anteproyecto de la Expo es el del estudio madrileño Morph, con el arquitecto César Frías al frente, que ha diseñado otra de las torres que Urbania construirá en Repsol, la de 30 plantas.

Por último, pujará la firma de ingeniería Ove Arup and Partners, que está colaborando en la finalización de la Sagrada Familia de Barcelona.

El contrato, aún pendiente de adjudicación, tiene un presupuesto superior a los 2,6 millones de euros y un plazo de ejecución de siete meses.

¿Un recinto sin Expo?

La construcción del recinto de la Expo requerirá una inversión cercana a los 1.000 millones de euros y, en principio, está supeditada a que Málaga se imponga sobre Minnesota, Belgrado, Phuket y San Carlos de Bariloche en la pugna por hacerse con la exhibición internacional. Esa incógnita se desvelará el próximo junio, cuando el Bureau International des Expositions (BIE) haga pública su decisión en París.

No obstante, el consistorio no cierra del todo la puerta a la posibilidad de acometer la construcción de esta infraestructura proyectada en los terrenos de Buenavista aunque Málaga no resulte ganadora aunque, eso sí, con menores dimensiones y adaptando el espacio. De hecho, en un escenario "postexpo", en el caso de que la ciudad fuera la escogida, ya se adelantó la intención de que la infraestructura pueda estar vinculada a la Universidad de Málaga (UMA) y se emplee en la labor investigadora, entre otros usos.