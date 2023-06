Que Benahavís es un auténtico tesoro natural y turístico, es algo aceptado por todos, visitantes y vecinos de la localidad. Su privilegiada situación física y natural, rodeada de picos, sobre la falda de la Sierra de las Nieves, en plenas estribaciones de la Serranía de Ronda y a escasos kilómetros de Marbella y Estepona así lo confirma. Desde sus montes se divisan increíbles y amplísimas vistas de la costa mediterránea y hasta tres ríos: el Guadalmina, el Guadalmansa y el Guadaiza, atraviesan su término municipal y en sus cauces se puede disfrutar de increíbles senderos fluviales que nos harán disfrutar de parajes naturales de gran belleza.

Las dos terceras partes del territorio de Benahavís están protegidas y este dato dice mucho de la maravilla natural del enclave de la localidad donde la vegetación se funde con las viviendas del paisaje, formando muchos senderos y pequeños caminos para que podamos disfrutar de unos paseos relajantes e inspiradores, y de haber conseguido el equilibrio, muchas veces imposible de lograr, entre naturaleza y desarrollo urbanístico.

Carácter cosmopolita

Benahavís es el típico pueblo andaluz con calles muy pintorescas y de marcado estilo mediterráneo, con toques de modernidad gracias a que su población posee un carácter multicultural y cosmopolita único, donde españoles y extranjeros conviven atraídos por la belleza del entorno y la calidad de vida de este pueblo que mima a sus habitantes. La mayoría de los foráneos residen fuera del casco urbano en alguna de las lujosas urbanizaciones que han crecido alrededor del pueblo y al amparo de los diferentes campos de Golf. Sus urbanizaciones son pequeños (o grandes) paraísos, rodeados de naturaleza, tranquilidad y lujo. Además Benahavís lidera la estadística en la primera posición de renta bruta media de sus habitantes con 35.278 euros por declarante al año.

También hay que destacar que en los últimos años ha habido un auge en la actividad cultural del municipio, con un amplio programa de eventos y actividades que ofrecen al vecino y visitantes experiencias que enriquecen el día a día. Benahavís ha sabido reinventarse y evolucionar sin perder su esencia, incorporando atractivos y mejoras en sus infraestructuras y servicios para que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de una experiencia única cada vez que se encuentren en la localidad.

Una oferta muy variada

“Somos un municipio con una oferta muy variada: golf, naturaleza, cultura y gastronomía. Siempre decimos que Benahavís es apto para todos los públicos y para todos los bolsillos. Puedes jugar al golf en uno de nuestros numerosos campos de primer nivel, alojarte en un hotel 5 estrellas y cenar una auténtica cena gourmet para luego disfrutar de un concierto en el parque, pero también puedes venir a hacer uno de nuestros senderos, tomarte una tapa al sol y dar un paseo por nuestro casco urbano y descubrir sus rincones. Benahavís es también sinónimo de seguridad y calidad de vida. Somos un pueblo en un entorno maravilloso que te transporta y te hace olvidar la rutina del día a día”, nos dice Scott Marshall, concejal de Turismo de la localidad.

Otro de los encantos de Benahavís es su tradición culinaria y gastronómica. Con una gastronomía muy apegada a la zona y elaborada con productos de cercanía. Su proximidad al mar y a la montaña aportan carácter a una forma de cocinar muy demandada por los visitantes y que combina ambos universos en los fogones.

El prestigio de la Escuela de Hostelería

La tradición gastronómica de Benahavís es reconocida desde el desarrollismo de los años 70 y está basada en su cocina tradicional a partir de productos derivados del cerdo y la caza, introduciendo posteriormente la cocina internacional, gracias al constante aumento en la incorporación de habitantes de otras nacionalidades. El plato más típico de Benahavís es el solomillo de cerdo aliñado, junto con el cordero, la carne de venado, el conejo, la perdiz y el cochinillo. Benahavís cuenta además con su prestigiosa Escuela de hostelería.

La Escuela de Hostelería Sabor a Málaga lleva desde hace dos décadas (2003) con la importante labor de formación y capacitación de profesionales en el ámbito de la hostelería. El profesorado, comandado por Federico Baglietto, coordinador académico de la academia, son profesionales contrastados, con un bagaje laboral muy amplio y todos ellos procedentes de La Escuela de Hostelería de La Cónsula, verdadero referente de la provincia en esta disciplina. En estas dos décadas la escuela ha nutrido de cocineros y miembros de Sala a establecimientos no solo de la Costa del Sol sino de muchas ciudades de nuestro país, siendo considerada ya un referente en gastronomía en Málaga.

El golf y la Soldheim Cup

Otro de los atractivos de Benahavís pasa por su vinculación con el deporte del golf, convirtiéndose en la tercera localidad de España con mayor número de campos de golf. En los 145 kilómetros cuadrados que tiene la localidad hay nueve campos –180 hoyos en total– repartidos entre 8 clubes: Villa Padierna (54 hoyos: Flamingos, Alferini y Tramores), La Quinta (27), La Zagaleta (36: Old y New Course), Atalaya (sólo el New Course, de 18, que tiene una parte en el municipio), Marbella Club (18), Los Arqueros (18) y El Higueral (9 con planes para ampliar a 18). La verdad es que es difícil encontrar a alguien que no practique este deporte en la localidad, y su escuela municipal está formando a los futuros campeones de esta disciplina.

Tan importante es la presencia del golf en Benahavís, que los próximos 22 al 24 de septiembre se celebrará en Finca Cortesín, en pleno corazón de la Costa del Sol, la Soldheim Cup, la competición más importante del mundo de equipos femeninos de golf. Esta “Ryder Cup” femenina reunirá a los equipos de Europa y de EEUU en un apasionante duelo deportivo que atraerá a cientos de miles de turistas a esta parte de la Costa del Sol.

Y para hacernos una idea de la importancia de celebrar la Soldheim Cup en la Costa del Sol sólo hay que escuchar las palabras del alcalde José Antonio Mena: “La magnitud de este evento no sólo a nivel deportivo sino a nivel promocional, es sumamente importante. Que la primera vez que se va a realizar en España sea en nuestra Costa del Sol demuestra la calidad de nuestro destino. Es una ventana al mundo que complementa todas las acciones de reclamo turístico que se vienen realizando”.

