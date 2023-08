El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, cierra la puerta a que la parcela en propiedad de la Sareb en los terrenos de Repsol se destinen a zonas verdes como planteó la plataforma Bosque Urbano (BUM), una vez que el consistorio decidió seguir avanzando con la subasta de sus suelos en esta pastilla entre Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz.

El regidor ha descartado sin ambages la posibilidad de aprobar una modificación del Plan General -en el que está determinado el uso que tiene el suelo- para destinar la parcela en propiedad de la Sareb, en la que se proyecta una cuarta torre de 34 plantas, para zonas verdes.

"Hay un tema de seguridad jurídica que me parece esencial en una ciudad, que no cambia lo que ha aprobado en un Plan General, aprobado por la Junta de Andalucía, la máxima autoridad urbanística en esta materia", ha argumentado De la Torre, ante preguntas de los periodistas. "Cómo podemos ahora cambiar algo, eso nos cuenta un dineral de millones de euros, sea en dinero o en compensación de algo que tenemos poco, que son solares donde haya edificabilidad nuestra para poder hacer algo".

Precisamente la fórmula de la permuta es la que el consistorio ha planteado recientemente para desbloquear el desarrollo de los suelos de la Expo después de la derrota de París -y que ha sido rechazada por SEPES- pero De la Torre considera que esta solución se emplea "donde no tenemos más remedio que hacer algo necesario y no tenemos otra forma que hacer esa compensación". A lo que ha añadido: "Pero aquí es que lo tenemos, Plan General aprobado, y vamos a hacer un parque de 80.000 metros cuadrados [según el proyecto son 65.000 metros cuadrados de parque vallado a los que se suman 20.000 de otras zonas verdes]".

BUM y la Sareb

El colectivo ciudadano BUM siempre ha defendido destinar toda la pastilla, unos 177.000 metros cuadrados, a la creación de un gran pulmón verde y no solo los 65.000 metros cuadrados que contempla el proyecto de Repsol, por lo que mantuvo una reunión con la Sareb para proponer ese uso como zona verde en la parcela sobre la que gestora de activos estatal posee los derechos urbanísticos.

"Lo que nos trasladó es que la Sareb iba a tener en cuenta qué desarrollo urbanístico tenía previsto el ayuntamiento y que en ningún momento se iban a oponer al desarrollo urbanístico del bosque urbano en caso que desde el ayuntamiento se apoyara esta cuestión», explicaba esta semana el portavoz de BUM, Pedro Francisco Sánchez.

Consultada por esta cuestión a la Sareb, la entidad siempre manifestaba a este periódico que su «objetivo es desarrollar el proyecto con el planeamiento vigente» y que estaba a disposición del consistorio aunque eso sí, indicaba que «ahora mismo, contempla la posibilidad de la torre", según las fuentes consultadas.

"Perjuicio económico"

Al respecto De la Torre sostiene que la modificación tiene "una complejidad muy grande" así como un "perjuicio económico" que impide al consistorio plantear otros proyectos, como los anillos verdes, con los que se plantarían "cientos de miles de zonas verdes", más, en su opinión, que los 26.000 metros cuadrados que ocupan las edificaciones proyectadas en Repsol, además de construir 40.000 metros cuadrados de espacio para oficinas.

"Todo eso tomaría un impulso muy grande si podemos hacer ese proyecto, que será muy bueno para la ciudad en términos generales", ha defendido De la Torre, que sostiene que están defendiendo "el dinero de los malagueños".

En cualquier caso, el alcalde se ha mostrado dispuesto a reunirse de nuevo con Bosque Urbano para explicarle los beneficios del proyecto.

"Yo estoy dispuesto a reunirme con Bosque Urbano, estuve reunido hace casi cuatro años y les explicaba cómo la posibilidad de tener oficinas en esta zona no solo nos permitirá tener una demanda creciente de empresas que quieren venir aquí a crear riqueza, a ofrecer puestos de trabajo sino también a colaborar a la sostenibilidad medioambiental".